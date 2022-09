Marc Marshall kommt Weihnachtstournee - „Liebe, Frieden, Respekt“

Die große Weihnachtstournee von Marc Marshall startet am ersten Advent. Sie steht unter dem Motto „Liebe, Frieden, Respekt“. Marshall gastiert mit seinem Weihnachtsprogramm bis zum Jahresende bundesweit in 25 Städten. Am Sonntag, 2. Dezember, tritt er in der Erlöser-Jesus-Christus-Kirche in Kolbingen auf. Beginn ist um 17 Uhr, Einlass ab 16 Uhr. „Lasst uns besonders zur Weihnachtszeit in Harmonie und Freundschaft miteinander sein“, so Marc Marshall in der Pressemitteilung.

In seinem einzigartigen Konzertprogramm verbindet Marc Marshall traditionelle Weihnachtslieder und Texte, die „Familie und Freundschaft ehren“, heißt es weiter. Verzaubernd, wohltuend, fröhlich – bis die letzte Melodie verklingt, heißt es in der Pressemitteilung. Begleitet wird Marc Marshall am Klavier von René Krömer, der vielen noch als Pianist von Udo Jürgens in Erinnerung ist. „Ich freue mich auf unsere Konzertgäste, die René Krömer und mir im Advent ihre Zeit und Aufmerksamkeit schenken“, wird Marc Marshall weiter zitiert.

Der Künstler lädt bei seiner Weihnachtstour in jeder Tourstadt eine Duettpartnerin oder einen Duettpartner ein, mit ihm gemeinsam zu musizieren. Erwachsene, Kinder und Jugendliche, die gerne singen oder ein Instrument spielen, können sich mit einem Video bewerben. Es müsse nicht unbedingt ein Weihnachtslied sein. Wichtig sei, dass die Musik und der Text die weihnachtlichen Werte „Liebe, Frieden, Respekt“ in sich tragen, heißt es. Bewerbungen mit einem Video können an Email info@mw-promotion.de gesendet werden.