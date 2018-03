Konstantin Braun bleibt Kolbingens Bürgermeister

Bei der Bürgermeisterwahl am Sonntagabend ist der amtierende Bürgermeister Konstantin Braun mit 69 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden. Auf die einzige Gegenkandidatin entfielen rund 20 Prozent.

Von den 1041 Wahlberechtigten machten 673 von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 64 Prozent, verkündete Wahlleiter Hans Schad. 86 Stimmen waren ungültig. Von den 587 gültigen Stimmen entfielen 410 auf Konstantin Braun, 118 auf Friedhild Miller und 59 auf weitere Personen, die nicht kandidiert hatten.

„Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis“, sagte Konstantin Braun, nachdem Schad seinen Sieg verkündet hatte. Braun, der seit 1986 im Amt ist, wurde von den Kolbingern damit bereits zum fünften Mal zum Bürgermeister gewählt. Mit 69 Prozent der Stimmen liegt der 62-Jährige zwar deutlich vor seiner Gegenkandidaten Friedhild Miller – die Sindelfingerin holte sich in Kolbingen aber dennoch einen beachtlichen Anteil an Stimmen.

„Damit habe ich gerechnet“, kommentiert Braun diese Zahl. „Man kann es nicht allen Recht machen. Das Ergebnis freut mich trotzdem – es ist ein ehrliches Ergebnis.“ Was Braun ebenfalls freute, war die Wahlbeteiligung, die mit 64 Prozent um rund fünf Prozent niedriger ausfiel als bei der Bürgermeisterwahl 2010. Ohne Gegenkandidaten holte Braun damals rund 76 Prozent der Stimmen.

Friedhild Miller war am Wahlabend nicht in Kolbingen und auch nicht für eine Reaktion zum Wahlergebnis erreichbar. Im Vorfeld der Wahl hatte sich die Gegenkandidatin in der Gemeinde nicht öffentlich vorgestellt. Parallel zur Wahl in Kolbingen liefen am Sonntag allerdings noch mehr als zehn andere Bürgermeisterwahlen, bei denen Miller ebenfalls kandidiert hatte, so die Information aus dem Kolbinger Gemeinderat. Telefonisch war Miller am Sonntagabend nicht mehr erreichbar.

Zur Verkündung des Ergebnisses waren rund 60 Personen ins Dorfgemeinschaftshaus gekommen, darunter die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden. Unter den Gratulanten war auch der Gesangverein, der einige Lieder anstimmte.