Konstantin Braun beginnt seine fünfte Amtszeit

Nachdem das Landratsamt die Rechtskraft der Bürgermeisterwahl festgestellt hat, ist Konstantin Braun in einer öffentlichen Sitzung offiziell in seine fünfte Amtsperiode als Bürgermeister der Gemeinde Kolbingen eingesetzt worden. Bürgermeister-Stellvertreter Hans Schad hielt einen Rückblick auf die geleistete Arbeit der vergangenen Jahre. Er unterstrich, dass sich die Gemeinde sehr gut entwickelt hat und sich vielen Aufgabenstellungen widme. Er lobte den Einsatz von Konstantin Braun und der Gemeindeverwaltung. Per Handschlag nahm er die Verpflichtung vor, wobei Konstantin Braun den Amtseid sprach. Er bedankte sich bei allen Wählern für ihr Vertrauen und betonte, sich für die Gemeinde auch in der Zukunft nachhaltig einzusetzen.

Ein wesentlicher Punkt der Beratungen war die „Nutzung des Sonderprogramms des Landes zur Modernisierung ländlicher Weg“. Bürgemreister Braun stellte in der Sitzung zur Diskussion, ob der Gemeinderat dieses Programms zu nutzen wünscht. Zunächst gilt es nun, sich über Prioritäten der in Frage kommenden Wege einig zu werden. Nach der intensiven Diskussion hat sich der Vorschlag herauskristallisiert, den Bauausschuss zu beauftragen, die Wege zu besichtigen und einen Vorschlag zu machen. Das Gremium will dann entscheiden, ob ein Förderantrag gestellt wird.

Ein Beratungspunkt war die Anregung aus der Mitte des Rats, ein elektronisches Ratsinformationssystems für Gemeinderatsitzungen einzurichten. Die Verwaltung hatte dafür ein Angebot des Rechenzentrums eingeholt. Mit dem System ist der Kauf eines iPads für jeden Gemeinderat verbunden, der Kauf des Programms beim Rechenzentrum zum Preis von einmalig rund 2200 Euro und monatliche Nutzungs- und Servicegebühren von rund 225 Euro. Mehrere Gemeinderäte äußerten sich interessiert an der Anschaffung und beauftragten die Verwaltung mit dem Rechenzentrum einen Termin für die Vorführung des Programms zu vereinbaren.

Entschädigung der DRK Helfer

Die Bürgermeister-Dienstversammlung des Kreises empfiehlt, bei einem Wohnungsbrand eingesetzte DRK-Helfer gleich zu entschädigen wie Feuerwehrangehörige. In der Beratung in Kolbingen wies ein Gemeinderat darauf hin, dass damit ein Ungleichgewicht bei der Entschädigung unterschiedlicher DRK-Einsätzen entstehe: Während DRK-Helfer bei Brandeinsätzen nun entschädigt werden, sei dies bei den Einsätzen der „Helfer vor Ort“ nicht der Fall. „Helfer vor Ort“ tragen dazu bei, die gesetzlich festgesetzte Einsatzzeit von 15 Minuten ab Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatzort zu gewährleisten. Bürgermeister Braun will diesen Hinweis an den DRK-Kreisverband weiter geben. Mit großer Mehrheit wurde die empfohlene Entschädigungsregelung der DRK-Helfer bei Brandeinsätzen beschlossen.

Zum Schluss informierte BM Braun den Gemeinderat über Neuanschaffungen für die Mehrzweckhalle.