Unter dem Thema „Regenbogen im Zeichen der Liebe Jesu“, in der Predigt von Pfarrer Gerwin Klose wunderbar aufgegriffen, haben in Kolbingen zehn Erstkommunikanten das erste Mal an der Feier der Eucharistie teilgenommen: Benjamin Amann; Jannis Amann; Julia Amann; Luisa Amann; Grazia Hellwig; Michelle Querfurth; Patrice Querfurth; Finn Schwarz; Malte Schwarz und Melina Waizenegger.