Kolbinger und Mühlheimer Sänger beim Loreto-Fest in Binsdorf

In Binsdorf findet jedes Jahr am ersten Sonntag im Juli ein Gottesdienst mit Wallfahrt zur Loreto-Kapelle statt. Die Kapelle ist eine der ältesten Loreto-Kapellen im deutschen Südwesten und steht auf dem höchsten Punkt des Kesselberges bei Binsdorf.

Bei herrlichem Sommerwetter trafen sich die Sänger kurz vor dem Gottesdienst zu einer gemeinsamen Probe. Unter dem schützenden Blätterdach alter Linden intonierten die Sänger unter der Leitung von Josef Hutt „O Maria Gnadenvolle“, „Gegrüßt seist du Maria“ (aus der Waldler Messe), „An Gottes Seg´n ist alles gelegen“ und „Ave Maria“.

Im Anschluss an den Gottesdienst saßen viele Gottesdienstbesucher und die Sängerkameraden in gemütlicher Runde beisammen. An unseren Tisch trat eine Besucherin und meinte: „Ihr habt sehr gut gesungen. Das Lied mit dem bayrischen Dialekt (Waldler Messe) hat mir besonders gut gefallen. Das kannte ich gar nicht“. So hatten wir alle einen schönen Sonntagnachmittag ganz nach dem Zitat von Carl Friedrich Zelter: „Gesang verschönt das Leben, Gesang erfreut das Herz; Ihn hat uns Gott gegeben, zu lindern Sorg und Schmerz.“