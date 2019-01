Kolbinger Jugendraum ist frisch „aufgemöbelt“

Frisch gestrichen, tapeziert und mit neuer Ausstattung: Der Kolbinger Jugendraum in der Schönenbergstraße 5 hat in den vergangenen Monaten eine echte Frischzellenkur bekommen und erstrahlt in neuem Glanz. Vor Ort haben sich Bürgermeister Konstantin Braun und der Kolbinger Gemeinderat kürzlich ein Bild von den Arbeiten gemacht.

Ebenfalls mit dabei waren die beiden Jugendreferenten Gunther Roth, Katharina Haas und ihr Referatsleiter Dietmar Abt vom Haus Nazareth. Die drei Jugendraumleiter Samuel, Leonie und Larissa berichteten zunächst über die sichtbaren Veränderungen: Es wurde neu tapeziert, neu gestrichen, alte Möbel wurden aussortiert und neue besorgt.

Auch gibt es nun einen Tischkicker, ein „Gaming-Zimmer“ und neue Billard-Ausrüstung. Die Küchenecke wurde ebenfalls renoviert und neu ausgerüstet. Ein großer Brennpunkt war das Bad – Dieses hat das junge Team nun mit viel Mühe gereinigt und erneuert.

Jugendreferentin stellt sich vor

Jugendreferent Roth witzelte: „Endlich kann man sogar die Toilette ohne Probleme benutzen.“ Nach der Raumführung zeigten sich alle Mitglieder des Gemeinderates positiv gestimmt. Die neue Jugendreferentin Katherina Haas stellte sich anschließend dem Gemeinderat vor. Sie kommt jeden Freitag aus Schömberg, um im offenen Jugendtreff zu arbeiten. Die 26-Jährige ersetzt Frau Eppler, die das Team im vergangenen Sommer verließ.

Gunther Roth stellte zudem den Jahresabschlussbericht der offenen Jugendarbeit Kolbingen vor. Zweimal pro Woche gibt es mittlerweile einen offenen Treff, der gut von den Jugendlichen angenommen werde. Dabei wird gemeinsam gekocht, gebacken, gehämmert, gestrichen und gespielt. Ausflüge in Städte wie Stuttgart oder Straßburg und sogar in den Europa-Park seien Highlights gewesen. Jedes Jahr in den Oster-, Pfingst- und Sommerferien gibt es ein Ferienprogramm für Jugendliche.

Höhepunkt: Ein Graffiti-Kurs

Im vergangenen Jahr gab es in den Sommerferien einen Graffiti-Workshop. Dafür kam eine Künstlerin aus Stuttgart angereist und lehrte die Jugendlichen Graffiti-Tricks. Auch im Jahr 2019 ist ein abwechslungsreiches Ferienprogramm geplant. Noch bis Februar läuft auf dem Heuberg eine Online-Jugendbefragung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der örtlichen Jugendbeteiligung und Feststellung der Lebensqualität – kurz gesagt: Was wünschen sich Jugendliche, um sich im Ort noch wohler zu fühlen?

Bisher haben mehr als 100 Jugendliche ein Feedback abgegeben. Für die örtlichen Vereine möchte Roth in diesem Jahr außerdem eine kostenlose Schulung zum Thema „Aufsichtspflicht“ anbieten. Interessierte können sich bei ihrer heimischen Gemeinde melden.