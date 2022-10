Kolbinger Gesangverein lädt zum geselligen Abend

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause veranstaltete der Gesangverein Kolbingen in diesem Jahr anstelle des traditionellen Kirbe-Konzertes einen geselligen Abend unter dem Motto „Treibjagd in der Kolbinger Mehrzweckhalle“.

Der Gesangverein hatte sich viel Mühe gegeben und die Halle herbstlich und waidmännisch dekoriert. Die vielen Helfer in der Küche und am Ausschank bewirteten die Gäste mit Speis und Trank. Der erste Vorsitzende Thomas Schad begrüßte die Gäste in einer gut gefüllten Halle und hieß alle recht herzlich willkommen. Mit viel Sangesfreude eröffnete der Kinderchor unter der Leitung von Judith Lang-Rutha den Abend. Die Kinder traten mit viel Enthusiasmus auf und sangen sich sofort in die Herzen der Zuschauer.

Das Hauptprogramm wurde durch den Männerchor und die Jagdhornbläser Balingen gestaltet. Unter der Leitung von Josef Hutt trat der Männerchor gemeinsam mit den Sängerkameraden aus Mühlheim und Binsdorf auf. Die ersten beiden Liedblöcke waren ganz der Jagd gewidmet. Beim dritten Liedblock wurde das Publikum mit schwungvollen Trinkliedern erheitert.

Die Leitung der Jagdhornbläser hatte Jörg Leukhardt, der in seiner Begrüßungsrede sichtlich erfreut die schön dekorierte Halle hervorhob. Das Ensemble bestand aus neun Männern und zwei Frauen. Die Zuhörer genossen sichtlich die Darbietungen und ließen sich „von des Hörnern Klängen berauschen“.

Im Anschluss an das Rahmenprogramm spielte Alleinunterhalter Reinhold Hospach aus Inneringen auf. Die Resonanz auf diesen Abend war durchweg positiv und die Gäste verweilten noch lange.