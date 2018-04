Kolbinger Gartenbauer bestätigen Ausschuss im Amt

Die Ortsgruppe Kolbingen des Obst- und Gartenbauvereins hat bei der Generalversammlung nur ein leichtes Pflichtprogramm zu absolvieren. In den anstehenden Wahlen, geleitet von Bürgermeister Konstantin Braun, waren nur vier Ausschuss-Mitglieder und ein Kassenprüfer zu wählen. Alle Positionsinhaber stellten sich der Wiederwahl und so wurden Günther Hipp, Toni Hipp, Hedi Sigrist und Reiner Pabst im Ausschuss einstimmig bestätigt.

Als Kassenprüfer stand Gotthard Weiß zur Wahl und wurde ebenfalls einstimmig bestätigt. Vorstand Georg Grathwohl umriss kurz und knapp die Ereignisse des vergangenen Jahres, dessen Höhepunkt der „Tag der offenen Gartentür“ war. Einer hervorragenden Resonanz der beteiligten Garteneigentümer war es zu verdanken, dass sich 427 Besucher an dem Tag einfanden.

Bürgermeister Braun dankte nach dem Jahresrückblick des Vorstands diesem für die ehrenamtliche Tätigkeit an vielen Stellen des Ortes und hob die Bedeutung des Vereins für die Gemeinde besonders hervor. Es fiel ihm nach den einzelnen Berichten leicht, den Anwesenden die Entlastung vorzuschlagen und danach die Wahlen vorzunehmen.

Drei Mitglieder galt es noch zu ehren. Die 100 Jahre Mitgliedschaft verteilen sich so: Hubert Kopp 50 Jahre sowie Mathilde Stehle (krankheitshalber verhindert) und Leo Scheiber für jeweils 25 Jahre.

Den Abend rundete eine Powerpoint-Vortrag ab, die das Vereinsmitglied Hildebert Hipp fachlich fundiert zusammengestellt hatte. Sein Thema: Kräuter der Heimat am Beispiel der „Neun-Kräuter-Suppe“. In seinen vorgetragenen Bildkommentaren verstand er es, die Zuhörer von Anfang an zu fesseln und wurde am Ende mit großem Beifall dafür belohnt.