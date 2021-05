Kolbingens neuer Bürgermeister Christian Abert will Dienstleister für Bürger sein

Christian Abert ist im März mit mehr als 80 Prozent zum neuen Bürgermeister Kolbingens gewählt worden. Am vergangenen Donnerstag hat er seinen Amtseid geleistet. Damit hat Kolbingen nun offiziell einen neuen Bürgermeister.

Neu ist in diesem Fall angebracht. Im November vergangenen Jahres trat Konstantin Braun nach 35 Jahren Amtszeit zurück. Die stellvertretende Bürgermeisterin Sabine Froneck-Schad hat die Stelle interimsweise ausgeübt und unter anderem auch die Bürgermeisterwahl organisiert. An Froneck-Schad ging auch der erste Dank von Bürgermeister Christian Abert: „Ich bin froh, und ich bin sicher, ich spreche jetzt für die ganze Gemeinde, so eine Stellvertreterin zu haben.“

Nach dem Amtseid zeigte sich Christian Abert in seiner ersten Rede als Bürgermeister bemüht möglichst alle mitzunehmen. Sein „großer Wunsch für die Zukunft“ ist es, „wieder gemeinsam an der Zukunft Kolbingens zu arbeiten“. Dies sei ihm auch aus der Einwohnerschaft als Wunsch herangetragen worden. „Eine politische Diskussion ist absolut wünschenswert und auch ein wichtiger Faktor, um gemeinsam die beste Lösung für alle zu finden“, sagte der neue Schultes. „Also lassen Sie uns streiten, lassen Sie uns diskutieren, aber immer in der Sache!“

Dies merkte zuvor auch Landrat Stefan Bär an: „Sie dürfen streiten, aber den Respekt vor dem anderen darf man nicht verlieren.“ So sei zuletzt „die Diskussionskultur nicht förderlich für das Miteinander“ gewesen. „Man muss sich nach einer Sitzung noch in die Augen schauen können und ein Bier trinken gehen“, meinte der Landrat. Daher appellierte er: „Nutzen Sie den Amtswechsel, um aufeinander zuzugehen!“

In seiner Rede erklärte Christian Abert sein Amtsverständnis und wie er sich den Umgang mit der Einwohnerschaft vorstellt. „Wir sind Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger dieser Gemeinde. Und das heißt wir arbeiten für Sie“, meinte Abert. Er bietet keine Bürgersprechstunden ohne Termin an, denn „ich möchte Ihnen jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und nicht nur zu einer gewissen Uhrzeit“. „Rufen Sie einfach im Rathaus an und kommen auf mich zu!“, wünschte sich der Schultes.

Zuvor sprach Landrat Bär über Aberts Amtsvorgänger Konstantin Braun, der sich laut Bär „keine öffentliche Verabschiedung aufgrund der Umstände gewünscht“ hat. „Man konnte sich an ihm reiben“, berichtete der Landrat, „das sollte aber nicht dazu führen, dass man die Ergebnisse nicht sieht“. Die gute Entwicklung der Gemeinde sei auch ein Verdienst der „engagierten Arbeit“ Konstantin Brauns. „Das was in 35 Jahren Amtszeit geschaffen ist, ist sichtbar und präsent und verdient Anerkennung und Respekt“, sagte Landrat Stefan Bär.