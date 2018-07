Kolbingen richtet AH-Heuberger aus

Gelingt dem SV Bubsheim das Double? Rund eineinhalb Monate nach dem Sieg beim Heuberg-Wanderpokalturnier in Egesheim hat der SVB die Chance, auch den zweiten Heuberger für sich zu entscheiden. Bubsheim ist eine von acht Mannschaften, die am Freitag und Samstag am Altherren-Turnier teilnimmt, das der SV Kolbingen ausrichtet.

In der Gruppe eins hat es der SV Bubsheim mit dem FC Rot-Weiß Reichenbach, dem SV Egesheim und dem SV Renquishausen zu tun. Die zweite Vorrundengruppe besteht aus Ausrichter SV Kolbingen, dem SV Bärenthal, dem SV Böttingen und dem SV Mahlstetten.

Die Spiele werden auf zwei Plätzen ausgetragen und beginnen am Freitag um 18 Uhr mit den Begegnungen FC Rot-Weiß Reichenbach gegen den SV Bubsheim sowie SV Kolbingen gegen den SV Bärenthal. Am Samstag werden die Spiele ab 9.30 Uhr fortgesetzt. Gegen 13.15 Uhr findet das Halbfinale statt. Das Endspiel soll gegen 15.15 Uhr über die Bühne gehen.