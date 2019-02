Kolbingen darf altes Haus abreißen lassen

Für die Investition in ein Grundstück an der Steigstraße in Kolbingen hat es bei den jüngsten Haushaltsberatungen des Gemeinderats grünes Licht gegeben: Laut Denkmalschutzamt darf das Gebäude abgerissen werden. Die Arbeiten wurden nun vergeben und sollen bald erfolgen.

Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt der Investitionen im Kolbinger Haushalt 2019 auf der Umsetzung der Seniorenkonzeption mit dem „Haus der Begegnung“ in Höhe von 1,8 Millionen Euro. Zudem ist der geplante Radweg entlang der Bärensteige mit 278 000 Euro im Haushalt 2019 enthalten sowie die Sanierung von Kanälen der oberen Schadensklassen in Höhe von 327 000 Euro.

Schulden bei 699 Euro pro Kopf

Zur Finanzierung der nicht abgedeckten Investitionen erfolgt eine Rücklagenentnahme über 450 600 Euro. Der Schuldenstand wird zum Ende des Haushaltsjahres bei 699 Euro pro Kopf liegen. Insgesamt plant Kolbingen im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von rund 3,48 Millionen Euro. Der Vermögenshaushalt weist Investitionen von rund 2,7 Millionen Euro aus.

Verbandskämmerer Keller trug dem Gemeinderat diesen ausgeglichen Haushalt vor. Aufgrund des guten Jahres 2017 müsse der Haushalt aber in diesem Jahr hohe Umlagen verkraften, so Keller. Dennoch sind keine Erhöhungen der Gebühren vorgesehen. Der Gemeinderat verabschiedete das Planwerk einstimmig.

Bürgermeister Konstantin Braun sprach im Lauf der Beratungen das umstrittene Seniorenkonzept an. Das „Haus der Begegnung“ sei „voll durchfinanziert“ und werde nun politisch angegriffen, sagte Braun. Wie berichtet, will eine Bürgerinitiative einen Bürgerentscheid gegen das Konzept erwirken. Wenn sie erfolgreich sei, sei die Aufstellung eines Nachtragshaushalts und eine Überarbeitung dieses vorgelegten Plans notwendig, so Braun.

Fast 40 000 Euro für Abbruch

An anderer Stelle geht es dagegen weiter voran: Für das Gebäude an der Steigstraße 22 hat das Landesdenkmalamt die Denkmaleigenschaft des Gebäudes zurückgenommen. Somit ist der Weg frei, den beabsichtigten Abbruch des Gebäudes vorzubereiten. Die Gemeinde hat vom Regierungspräsidium eine Förderzusage erhalten, in welcher die förderfähigen Kosten auf 38 700 Euro festgelegt worden sind. Der dadurch mögliche Zuschuss beläuft sich auf 15 480 Euro.

Das Regierungspräsidium hat auf Anfrage der Gemeinde zugestimmt, dass die Abbrucharbeiten bei den örtlichen Vereinen ausgeschrieben werden können. Den Zuschlag bekam ein gemeinsames Angebot des Sportvereins und der Musikkapelle. Die Vereine werden den Abbruch in den nächsten Wochen durchführen.