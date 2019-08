Höhlen faszinieren die Menschen. Dies zeigte sich auch beim Höhlentag im Donaubergland, den die Donaubergland GmbH mit dem Naturpark Obere Donau, dem Geopark Schwäbische Alb, dem Schwäbischen Albverein sowie dem Landkreis Tuttlingen zum fünften Mal veranstaltete. Insgesamt elf Höhlen im Landkreis Tuttlingen und Landkreis Sigmaringen sowie die Donauversickerung mit ihren Höhlen und Schlucklöchern standen den Besuchern bei fachkundigen Führungen offen.

Jahr für Jahr nutzen laut Pressemitteilung mehr Besucher den Aktionstag, um sich die Höhlen in der Region zeigen und erklären zu lassen. Mehr als 2000 Interessierte wurden an den verschiedenen Orten gezählt.

Bereits vor dem offiziellen Beginn an der Kolbinger Höhle bildet sich vor dem Höhleneingang der größten Schauhöhle auf der Südwestalb eine große Besucherschlange. Groß und Klein warteten gespannt auf die ersten Führungen und die urtümlichen Klänge aus Unterwelt des Künstlers Martin Nägele aus Fronreute. Die beiden Höhlenführerinnen der Kolbinger Albvereinsgruppe, Lara Cimino und Magdalena Merk, hatten mit dem Vorsitzenden Alexander Mattes und seinem Team alle Hände voll zu tun, um das große Interesse befriedigen zu können. An den Tischen vor der Felsenhütte im blieb kein Platz frei. Besonders viele Familien mit Kindern zeigten großes Interesse an der mächtigen Höhle, wie an den anderen Führungen zwischen Immendingen und Dietfurt und zwischen Egesheim auf dem Heuberg und Beuron. Die Gemeinde Kolbingen hatte im vergangenen Jahr mit Unterstützung des Naturparks Obere den Eingangsbereich der Höhle aufwändig sichern und sanieren lassen.