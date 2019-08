Guido Leibinger ist seit 40 Jahren bei Schako

Sein 40-jähriges Betriebsjubiläum bei der Firma Schako KG in Kolbingen hat jüngst Guido Leibinger feiern können. Marcus Müller von der Geschäftsleitung bedankte sich im Rahmen einer Feierstunde für Leibingers Einsatz und die 40-jährige Betriebstreue und überreichte ihm die Ehrenurkunde der IHK.

Bürgermeister Konstantin Braun dankte Guido Leibinger ebenfalls mit einem Präsent und stellte heraus, wie wichtig es für die Gemeinde sei, dass die ortsansässigen Firmen über erfahrenes Personal verfügen. 1979 begann Guido Leibinger in der Produktionsabteilung für Lüftungsgitter, berichtet die Firma in ihrer Pressemitteilung. Er sei Änderungen immer offen gegenüber gestanden und habe die Einführung neuer Anlagen und Produktionsmethoden unterstützt. „In all den Jahren“, so schreibt die Geschäftsleitung, „zeichnete er sich durch seine Fachkenntnis, seine Loyalität und Einsatz sowie sein vorbildhaftes Verhalten aus“.