Die letzten beiden Jahre waren wie vermutlich bei jedem Verein ein kleines dunkles Kapitel in der Bereitschaft des DRK Kolbingens. Doch wir starteten mit Zuversicht mit der Generalversammlung der DRK Bereitschaft Kolbingen im DRK Magazin ins neue Jahr. Vorständin Veronika Schad begrüßte alle anwesenden Mitglieder, darunter als Vertretung der Gemeinde Frau Froneck-Schad und aus der Kreisbereitschaftsleitung Frau Alexandra Bruchhäuser.

Das Jugendrotkreuz besteht aus drei Jugendgruppenleitern sowie 30 aktiven Jugendrotkreuzlern. Trotz der Pandemie haben sie es geschafft, das JRK beständig am Laufen zu halten. Die Fortbildungen laufen und das DRK beteiligt sich Aktiv an den Aktionen der Gemeinde und natürlich werden auch alle Verletzungen in Augenschein genommen und nach bestem Wissen versorgt.

Das restliche Jahr steht eine gemeinsame Übung mit der Bergwacht auf dem Programm, ebenfalls werden wir einen gemeinsamen Übungstag mit der Rettungshundestaffel verbringen sowie einen Einblick in die Wasserrettung beim DLRG bekommen. Eine Vortragsreihe im Herbst, für die Öffentlichkeit zu folgenden Themen ist in Planung: Richtiges Verhalten und Absichern einer Unfallstelle, Erste Hilfe in Extremsituationen bei der Waldarbeit, Arbeitssicherheit im Fokus und Einblicke in Erste Hilfe am Kind. Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben und sind für alle natürlich kostenfrei. Fehlen darf dabei natürlich auch nicht die jährliche Herbstübung zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Kolbingen.

Durch die Neuwahlen der Vorstandschaft ist die DRK Bereitschaft Kolbingen für die nächsten Jahre gerüstet. Gewählt wurden: Ricarda Stannecker (Bereitschaftsleitung), Veronika Reichle (Stellvertreterin) und Rudolf Riede (Stellvertreter).

Ganz zum Schluss wurden die Ehrungen der letzten zwei Jahre nachgeholt. Unter anderem wurden einige DRK’ler für ihre lange Mitgliedschaft geehrt: Leo Reiser für 60 Jahre; Erwin Schad und Rudolf Riede für 50 Jahre; Karin Leibinger für 40 Jahre; Frank Berchtold für 35 Jahre; Bärbel Krieger-Stengele, Silke Andreas und Veronika Schad für 25 Jahre; Nico Aicher, Larissa Hipp, Tamara Mattes und Thomas Feger für fünf Jahre.

Wir sind sehr stolz auf dieses langjährige Engagement unserer Mitglieder und hoffen, dass es noch einige Jahre mehr werden.