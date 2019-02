Gemeinderat Kolbingen berät über Bürgerentscheid

Der Gemeinderat Kolbingen will am Mittwoch, 20. Februar, darüber abstimmen, ob es einen Bürgerentscheid zum Seniorenkonzept geben soll. Zwischenzeitlich hat die Gemeinde einen Antrag der Bürgerinitiative um den Kolbinger Hans Schreiber erhalten, die ihrerseits einen Bürgerentscheid erreichen will.

In dem Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt, ist von einem „Bürgerbegehren für den Erhalt der historischen Ortsmitte“ die Rede. In der Begründung heißt es unter anderem, mit der Umwandlung des katholischen Gemeindezentrums zur Tagespflege „würde ein jahrzehntelanges bürgerschaftliches Engagement zunichte gemacht“.

213 Unterschriften, aber sie liegen nicht vor

213 Unterschriften seien gesammelt worden, heißt es weiter. Der Gemeinde liegen diese Unterschriften jedoch nicht vor. Auch eine Fragestellung sei für ein Bürgerbegehren nötig, sagte Bürgermeister Konstantin Braun. Diese fehle ebenfalls. Sollte der Gemeinderat sich für ein Bürgerbegehren entscheiden, werde das Anliegen der Bürgerinitiative jedoch abgedeckt. Die Gemeinde will die Bürger fragen: „Sind Sie dafür, dass die Konzeption mit den dementsprechenden Angeboten und Einrichtungen umgesetzt wird?“

Indes hat ein weiteres Flugblatt in Kolbingen die Runde gemacht. Die Bürgerinitiative fordert die katholische Gemeinde darin auf, eine Pfarrversammlung zum Seniorenkonzept abzuhalten. Ebenso soll sie die Jahresrechnungen offenlegen. In einer Kirchengemeinderatssitzung seien einigen Mitgliedern der Initiative zwar die Gründe für das Seniorenkonzept dargelegt worden, heißt es weiter. Diese halten sie aber nicht für nachvollziehbar. Unter anderem sei es nicht glaubwürdig, dass die Kirchengemeinde nicht über genügend finanzielle Mittel verfüge.

Pfarrer wartet ab

Pfarrer Gerwin Klose wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Er wolle kein Öl ins Feuer gießen und den Bürgerentscheid abwarten, so Klose. Hans Schreiber war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Am Montag, 25. Februar, steht erneut eine Infoveranstaltung zum Seniorenkonzept an. Sie beginnt um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle. Die Bürgerinitiative hat auf ihrem Flyer angekündigt, dass sie diese Veranstaltung für „absolute Geld- und Zeitverschwendung“ hält. Weiter heißt es: „Wir bleiben zu Hause.“