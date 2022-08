Freude und Dank für den Altardienst der Minis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Gottesdienst am Sonntag, 31. Juli durfte Pfarrer Joseph Mujuni in Kolbingen drei Ministrantinnen aus dem Ministranten-Dienst verabschieden und gleichzeitig neue Ministranten in die Gruppe aufnehmen, sowie vier langjährige Ministranten ehren.

Nach 16 Jahren ist Melanie Riede, nach zwölf Jahren Salome Vögtle und nach neun Jahren Emma Zapp ausgeschieden. Pfarrer Joseph Mujuni dankte ihnen für den langjährigen Dienst. Zudem durfte Pfarrer Joseph Mujuni treue, fleißige Ministranten für ihren Dienst für fünf Jahre ehren: Lena Amann, Leonie Amann, Sophie Merk und Mateo Schad sind wichtige Stützen im Altardienst. Außerdem übt Leonie Amann seit fünf Jahren den Lektorendienst aus. Als Ministranten wurden Lukas Wachter und Sarina Steiner mit einem Gebet im Gottesdienst aufgenommen.

Es ist schön, dass sich junge Christen für den Altardienst begeistern und verlässlich über viele Jahre ihren Dienst verrichten.