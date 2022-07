Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sport und Bewegung sind schon im Grundschulalter wichtig. Früh sollte das Fundament für einen gesunden Lebensstil gelegt werden, weshalb die BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg (BKK SBH) die Aktion „Flinke Füchse - Schule macht Bewegung“ entwickelt hat, die an der Wachtfelsschule in Kolbingen von der ersten bis zur vierten Klasse stattfand.

Die ausgebildete Sport- und Gymnastiklehrerin und Sporttherapeutin Kathrin Ilg und BKK Vorstand Uwe Amann wissen deshalb besonders, auf was es ankommt: „Als Schlauer Fuchs lernen die Kinder mit einer Intensität, mit Neugierde und Koordination und erfahren am eigenen Körper den Umgang mit anderen Kindern und anderen Materialien. Mit Fantasie am Rollenspiel wachsen die Kinder über sich hinaus. Nach dem Chillen können Kinder ungeahnte Höhen erklimmen und mit Selbstvertrauen und Selbstsicherheit werden die Erwachsenen als Bewegungsvorbilder wahrgenommen“.

Mit der Aktion soll die Koordination, Wahrnehmung und Gleichgewicht der Grundschüler gefördert werden - das Ganze fand in zehn Unterrichtseinheiten statt. In der Mehrzweckhalle Kolbingen war am Freitag, 1. Juli ein Parcours aufgebaut, auf dem sich die Schüler mit den zahlreich erschienenen Müttern und Vätern austoben konnten. Rektorin Isabel Martin lobte den gesundheitlichen Aspekt und ließ die Kinder wissen, dass viel Bewegung und auch Koordinationsübungen die gesunde Entwicklung des Gehirns unterstützt und die Kinder so nebenbei auch für den Deutsch- und Mathematikunterricht gearbeitet haben.

Zum Abschluss erhielt jedes Kind ein „Flinke Füchse T-Shirt“ und eine Urkunde. Darüber hinaus überreichte Uwe Amann der Rektorin Isabel Martin einen Scheck über 300 Euro für die Anschaffung von Bewegungs- und Koordinationsgeräte für die Wachtfelsschule Kolbingen.