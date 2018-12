Fünfter Nikolausmarkt der Kolbinger Vereinsjugend

Bei noch herbstlich-windigen Bedingungen hat es die Jugend der Kolbinger Vereine: Albverein, Gesangverein, Jugendfeuerwehr und Jugendrotkreuz am vergangenen Samstag zwischen 15 und 19 Uhr fertig gebracht, zum fünften Mal einen Adventsmarkt zu organisieren.

In stimmungsvoller weihnachtlicher Atmosphäre waren viele schön hergerichtete Verkaufsstände mit zum Fest passenden Artikeln aufgebaut. Auch das leibliche Wohl kam in Form von Glühwein, Kinderpunsch, Wurst und Schupfnudeln nicht zu kurz. Musikalisch war auch einiges geboten. Der Kinder- und Jugendchor des „MGV Eintracht Kolbingen“ und von der Musikkapelle Kolbingen die Flötengruppe und die „Zöglinge“ trugen ihren Teil mit musikalischen und verbalen Darbietungen zur vorweihnachtlichen Stimmung bei.

Das adventliche Repertoire hat die Stimmung auf dem Rathausplatz gut aufgegriffen. Das besondere Glanzlicht war in der Dämmerung der Auftritt von St. Nikolaus. Ein besonderes Lob muss man der Kolbinger Bevölkerung und den auswärtigen Gästen zollen. Waren sie doch in großer Anzahl gekommen und belohnten so die jungen Veranstalter für ihre Mühen.