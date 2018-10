Gut 70 Kolbinger sind am Montagabend im Gasthaus „Steinhaus“ zusammengekommen, um erneut über das geplante Seniorenkonzept der Gemeinde zu diskutieren. Hans Schreiber, Initiator des Treffens und Gegner des Seniorenkonzepts, hatte zur Versammlung eingeladen. Der Grund: Er will sich mit dem Bürgerbegehren gegen das Seniorenkonzept stellen.

„Die Bürger fühlen sich nicht ausreichend über das Projekt informiert, sie fühlen sich nicht abgeholt“, sagte Alexander Hipp, der den Abend moderierte, auf Anfrage unserer Zeitung.

Die bisher veröffentlichten Informationen von Kolbingens Bürgermeister Konstatin Braun über das Projekt seien nicht ausreichend, wie einige meinen. „Er publiziert etwas, aber blickt da jemand durch?“, fragte Hipp. Wie viele der Anwesenden wünscht auch er sich von Braun mehr Transparenz. „Er soll die Karten auf den Tisch legen.“ Einige Teilnehmer an dem Abend meldeten sich zu Wort und beklagten, dass das Projekt viel zu groß sei. Sie fürchten, dass die Gemeinde auf den Kosten sitzen bleiben könnte. Die Bürger fordern nun Zahlen, Daten und Fakten vom Schultes. Sie wollen eine Bürgerversammlung, um mit den Projektverantwortlichen ins Gespräch zu kommen. Damit alles seinen geregelten Gang nimmt, wurde Hipp beauftragt, ein Schreiben zu verfassen und Vertreter der Kirchengemeinde und der Gemeindeverwaltung zur Bürgerversammlung einzuladen. Das Treffen soll in vier Wochen stattfinden. Sie wollen Braun mit den Fragen konfrontieren, die sie bei ihrer letzten Zusammenkunft am 12. Oktober formuliert haben. „Wenn der Schultes nicht auf die Fragen eingeht, dann wird ein Bürgerbegehren ins Leben gerufen“, drohte Schreiber.

Ziel des Seniorenkonzepts

Kolbingens Bürgermeister versteht die Aufregung nicht. „Die Leute warten gerade darauf, dass das Projekt umgesetzt wird. Für mich ist es unverständlich, dass man das Konzept so in Frage stellt.“ Nach Angaben von Braun hat der Gemeinderat zusammen mit dem Kirchengemeinderat die Umsetzung des Vorhabens beschlossen. „Das Ziel des Konzeptes ist es, dass hilfs- und pflegebedürftige Senioren möglichst lange in Kolbingen wohnen bleiben und vor Ort versorgt werden können. Deshalb haben wir dieses Hilfsangebot konzipiert“, erklärte er.

Die verschiedenen Gebäude

Geplant ist, dass in den Räumen des katholischen Gemeindezentrums an der Oberdorfstraße 5 eine Tagespflege entstehen soll. An der Stelle, an der das Maurer-Haus ist, soll das „Haus der Begegnung“ gebaut werden. Veranstaltungen, die bisher im Gemeindezentrum stattgefunden haben, sollen dann in das „Haus der Begegnung“ in der Oberdorfstraße 1 umziehen. Aus dem alten Haus an der Oberdorfstraße 4 soll ein Mehrgenerationenhaus werden. Die Wohnungen, so Braun, stehen zum Verkauf. Damit wolle man mehr Wohnraum in Kolbingen schaffen.

„Wir haben das alte Haus in der Oberdorfstraße 4, bevor es abgerissen wird, von der Denkmalbehörde überprüfen lassen. Die Behörde bestätigte uns, dass es sich nicht um ein Denkmal handelt“, betont Braun. Für das Maurer-Haus habe die Verwaltung noch keine Abbruchgenehmigung beantragt. Erst wenn bestätigt wird, dass der Bau der Gemeinde gehört, wird ein Antrag zum Abriss gestellt. In der Schreiberstraße sollen ambulant betreute Wohngemeinschaften untergebracht werden.

400 000 Euro zahlt die Gemeinde

Laut Braun verursacht die Tagespflege keine Kosten für die Gemeinde, da das Projekt von der katholischen Kirche finanziert wird. Für den Bau des „Haus der Begegnung“ wurden beim Land Baden-Württemberg Fördermittel beantragt. Ebenso hat die Sozialstation Tuttlingen einen Förderantrag für die Tagespflege beim Land gestellt. Im Frühjahr nächsten Jahres soll die Rückmeldung kommen, ob die Mittel genehmigt werden.

Die Wohngemeinschaften sollen sich über Mieten und Zuschüsse des Landes finanzieren. Der für die Gemeinde noch zu bezahlende Betrag liegt bei rund 400 000 Euro. Laut Braun „eine bezahlbare Summe“.

„Wir werden an der Planung weiterarbeiten. Der Gemeinderat entscheidet, ob es eine Bürgerversammlung geben wird. Sollte es zu einem Bürgerbegehren kommen, dann können wir nicht weiterarbeiten“, sagte er.