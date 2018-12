Edwin Hipp erhält Landesehrennadel

Im Rahmen des Jahreskonzerts der Musikkapelle Kolbingen ist Edwin Hipp mit der Landesehrennadel ausgezeichnet worden. Für ihre langjährige aktive musikalische Mitgestaltung in der Kapelle haben weitere Musiker Ehrungen erhalten.

Als „sehr aktive Stütze“ in der Musikkapelle Kolbingen bezeichnete Bürgermeister Konstantin Braun in seiner Ansprache den zu ehrenden Edwin Hipp am Samstagabend in der Mehrzweckhalle. „Als es noch den Kulturausschuss gab, arbeitete Edwin Hipp aktiv mit und hat Anteil daran, dass zahlreiche gemeinsame Veranstaltungen unserer Vereine so erfolgreich organisiert werden konnten“, lobte der Schultes. Er schätze das Wissen von Hipp, genauso wie seine „Verlässlichkeit, Offenheit und die positive Einstellung“.

Als Dank für seine Arbeit zum Wohl der Kapelle und der ganzen Gemeinde überreichte Konstantin Braun im Namen des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, Edwin Hipp die Landesehrennadel.

Der Ausgezeichnete fungierte Jahrelang als Schriftführer bei der Musikkapelle und leitete von 2005 bis 2009 die Geschicke als Vorstands, später als erster, jetzt als zweiter Stellvertreter. Bis heute führt er dieses Amt aus.

Weitere Mitglieder ausgezeichnet

Der erste Stellvertreter Heiko Schad ehrte ihm Rahmen des Jahreskonzerts Christian Dieth und Benjamin Mattes für ihre 25-jährige aktive Tätigkeit in der Musikkapelle Kolbingen. Ulrike Knittel ernannte er zum Ehrenmitglied.

Lisa Locher, die stellvertretende Kreisvorsitzende des Blasmusik-Kreisverbands Rottweil-Tuttlingen, ehrte Jacqueline Braun für zehnjähriges aktives Musizieren und stattete sie mit der Ehrennadel in Bronze aus. 30 Jahre ist Stefan Querfurth seinem Hobby treu geblieben, der von Locher die Ehrennadel in Gold erhielt. Für sein 40-jähriges Engagement überreichte die stellvertretende Kreisvorsitzende Engelbert Grathwohl die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief. Alle Geehrten sind zudem mit Präsenten und Urkunden ausgestattet worden. Über das Jahreskonzert der Musikkapelle Kolbingen wird gesondert in der nächsten Ausgabe berichtet.