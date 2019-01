Edgar Hipp bleibt Kommandant der Kolbinger Feuerwehr

Mit einem einstimmigen Votum und unter großem Beifall ist kürzlich bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Kolbingen Edgar Hipp als Kommandant wiedergewählt worden. Ebenfalls Thema der Versammlung war eine Bilanz der Einsätze des vergangenen Jahres.

Neuer stellvertretender Kommandant wird Tobias Wachter, nachdem sich Martin Schreiber nach zehn Jahren im Amt nicht erneut zur Wahl stellte. Ebenfalls einstimmig wiedergewählt wurden Holger Amann als Schriftführer und Alexander Hipp als Kassierer. Beisitzer sind Martin Schreiber, Ingo Hipp, Christian Maurer und Felix Wieser. Die Kassenprüfung übernehmen für weitere fünf Jahre Stephan Kopp und Mario Grathwohl.

Bürgermeister Konstantin Braun hatte zuvor seinen Dank an die Edgar Hipp und Martin Schreiber gerichtet, für die reibungslose und vertrauensvolle Zusammenarbeit ebenso wie die umsichtige und fachkundige Führung, die sowohl er, als auch der gesamte Gemeinderat sehr geschätzt hätten.

Neben den Wahlen lag der Schwerpunkt auf dem Bericht des Kommandanten über die Ereignisse des vergangenen Jahres. Zu insgesamt sechs Einsätzen musste die Feuerwehr ausrücken. Das Starkregenunwetter im August in Renquishausen und Kolbingen war dabei besonders zu erwähnen. Dabei waren zahlreiche Straßen und Keller überflutet worden. Es sei sehr außergewöhnlich, dass auf dem Heuberg eine derartige Überschwemmung auftrete, so Hipp.

Auch zahlreiche Arbeitseinsätze hatte die Wehr organisiert sowie Lehrgänge durchgeführt. So musste Sturmholz für einen Motorsägen-Lehrgang des Landkreises in Kolbingen organisiert werden. Zahlreiche Verkehrssicherungsdienste und Brandwachen wurden gestellt. Des weiteren mussten im Rekordsommer 2018 die Linden am Dorfplatz gewässert werden, berichtete der Kommandant. Als Höhepunkt nannte er das Leistungsabzeichen in Aldingen. Zusammen mit Kameraden aus Renquishausen haben zwei Gruppen mit Bravour das Abzeichen in Bronze bestanden.

Vier Kameraden befördert

In seinem Bericht ging Schriftführer Holger Amann anschließend auf die Themen der Ausschusssitzungen ein. Nils Schmissrauter fasste die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr zusammen und im abschließenden Kassenbericht von Alexander Hipp konnten sich alle Kameraden einen Überblick über die Buchführung und einen soliden Kassenstand verschaffen. Dies wurde von den Kassenprüfen bestätigt.

Bürgermeister Braun dankte den Feuerwehrleuten für ihre Arbeit und Einsatzbereitschaft. Vier Kameraden konnte der Schultes zudem für ihr Engagement befördern: Zum Oberfeuerwehrmann ernannte er Alexander Vogel; Andreas Maurer und Michael Sigrist wurden zum Hauptfeuerwehrmann und Martin Schreiber zum Oberbrandmeister ernannt. Für 20 Jahre aktiven Dienst konnte Braun zudem die silberne Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes an Andreas Maurer verleihen.