Dankeschön an die vielen, vielen Spender

Am Freitag, 13. Mai organisierten die Ministranten aus Kolbingen eine Sammelaktion von Lebensmitteln für den Tafelladen in Tuttlingen. Diese Aktion haben so viele Menschen unterstützt, dass die prallvollen Kartons mit Nudeln, Mehl, Zucker, Süßigkeiten und Hygieneartikel dem Tafelladen in Tuttlingen übergeben werden konnten. Dort können die Spenden gut gebraucht werden, da die Anzahl der Kunden in den letzten Monaten stark angestiegen ist.

Die Ministranten bedanken sich bei allen fleißigen Spendern und werden diese Aktion sicher wiederholen.

Zum Abschluss des Tages lösten die Minis noch knifflige Fragen bei der Ministranten-Rally, bevor der Hunger auf dem Kolbinger Spielplatz mit Grillwürsten gestillt wurde. Mit Spielen und Toben ließen die Ministranten einen schönen Freitagabend ausklingen.