Beim SV Kolbingen fliegt das Frisbee

Laufen, werfen, fangen: Das sind die charakteristischen Eigenschaften des Ultimate Frisbee – einer weitgehend berührungslosen Mischung aus American Football und Basketball. „Der Fairplay-Gedanke steht im Vordergrund. Das fasziniert mich“, sagt Bruno Scholl, der die verhältnismäßig junge Sportart nun in Kolbingen etablieren will.

Vor fünf Jahren ist der Rentner von Heilbronn auf den Heuberg gezogen. Seine Begeisterung für das Ultimate Frisbee ist damit aber nicht in den Ruhestand gegangen. Die Leidenschaft für die vielleicht „schnellste Mannschaftssportart“ brennt in Scholl weiter. Feuer für das Ultimate Frisbee hat der 67-Jährige vor 18 Jahren gefangen. Im Jahr 2000 wurde die Weltmeisterschaft in Heilbronn ausgetragen. Scholl nutzte die Chance, um sich Spiele anzuschauen und war begeistert. Innerhalb weniger Jahre baute er in Heilbronn eine U 17-, eine U 20- und Aktiven-Mannschaft auf.

Ultimate Frisbee besonders für Kinder gut geeignet

Ganz so weit ist Scholl in Kolbingen noch nicht. Die Sportart steckt in Kolbingen noch in den Kinderschuhen – sprichwörtlich. Seit August ist Ultimate Frisbee eine Sparte beim SV Kolbingen. Zum Training am Donnerstag in der Wachtfelsschule kommen bis zu 15 Sportler – in der Mehrzahl Kinder und Jugendliche von acht bis 14 Jahren. Gerade für diese Altersgruppe sei Ultimate Frisbee eine gute Sportart. „Weil es eben nichts auf die Knochen gibt“, sagt Scholl. „Ich habe schon Kinder erlebt, die eigentlich keine Mannschaftssportart betreiben wollten. Vom Ultimate Frisbee waren sie aber begeistert und sind später gute Spieler geworden“, erinnert er sich.

Das Ultimate Frisbee ist für Kinder wahrscheinlich so geeignet, „weil es keinen Körperkontakt gibt. Und wenn, dann ist es ein Foul“, sagt Scholl über das Spiel, das eigentlich mit sieben Akteuren pro Mannschaft gespielt wird. Das Ziel ist es, das Frisbee in der gegnerischen Endzone eines 64 Meter langen und 37 Meter breiten Spielfeldes zu fangen. Eine Mannschaft ist dabei solange am Zug, bis der Angriff erfolgreich abgeschlossen, die Scheibe vom Gegner abgefangen oder zu Boden gefallen ist. „Dann wechselt der Scheibenbesitz“, sagt Scholl. Hat ein Spieler die Scheibe gefangen, darf er noch einen Sternschritt machen, um sich für den nächsten Wurf auszurichten. Erreicht eine Mannschaft die Endzone und fängt dort die Scheibe, dann erhält sie dafür einen Punkt.

Schiedsrichter nicht nötig: Spieler klären Regelverstöße selbst

Schieds- oder Linienrichter gibt es nicht. Das Spiel sei vom gegenseitigen Respekt geprägt, führt der 67-Jährige aus. Regelverstöße würden die Spieler untereinander klären. „Wenn sie sich nicht einig werden, wird der fragliche Spielzug wiederholt“, sagt Scholl. Spielformen gibt es auch im Kolbinger Training. Allerdings stehe das sichere Werfen – als technische Variante mit Vor- oder Rückhand sowie über Kopf – und Fangen im Vordergrund. „Wir sind noch Anfänger“, erklärt Scholl. Später würden auch taktische Elemente eingeübt. Gespielt wird übrigens nicht mit einer – als Werbegeschenk bekannten – Frisbee. „Die fliegen nicht so gut. Wir haben richtige Wettkampfscheiben“, betont Scholl.