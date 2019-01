Bauprojekte beschäftigen Mühlheim und Kolbingen

Noch ist nicht viel los im jungen Jahr 2019, aber das wird sich in den kommenden Wochen und Monaten ändern. Was kommt auf die Bürger in den Gemeinden im Donautal und rund um den Witthoh in diesem Jahr zu? Hier die Ausblicke für Mühlheim und Kolbingen.

Mühlheim

Einige Bauprojekte will Mühlheim 2019 voranbringen: den Neubau der Feuerwache, die Sanierung der Realschule und die Sanierung der Brücken. Bei allen dreien geht es noch um Zuschüsse vom Land, die Planungen laufen laut Bürgermeister Jörg Kaltenbach intensiv. Während die Kosten für die Feuerwache noch unklar sind, dürfte vor allem die Realschule teuer werden: Um die sieben Millionen Euro soll sie kosten. Die Stadt hofft allerdings auf drei Millionen Euro Zuschuss vom Land.

Ärgerlich auch: Die Fußgängerbrücke beim Bahnhof ist aktuell zwar betriebssicher, muss aber saniert werden. Kaltenbach rechnet mit 340 000 Euro, einen Zuschuss vom Land soll es aber ebenfalls geben – in der nächsten Gemeinderatssitzung kommt das Thema auf den Tisch. Vergleichsweise kleinere Projekte sind die Außensanierung des Probelokal Stetten, Sanierungsmaßnahmen am Stettener Friedhof, kleinere Anschaffungen in der Festhalle und – noch in der Vorstufe – der Neubau des Probelokal der Stadtkapelle Mühlheim für rund 250 000 Euro.

Vielleicht schon im Herbst könnte es mit der Erschließung neuer Bauplätze an der Kolbinger Straße weitergehen. Es geht um 6,5 Hektar und fast 3,5 Millionen Euro. „Wenn das Umlegungsverfahren gut läuft, können wir im Herbst loslegen, sonst im Frühjahr“, sagt Kaltenbach.

Darüber hinaus gibt es hier einige Termine zum Vormerken: Vom 28. Februar bis 5. März geht die Millemer Fasnet und die Bachraiber-Fasnet in Stetten über die Bühne. Hoffentlich haben sich die Mühlheimer nichts zu Schulden kommen lassen: Am Fasnetmontag, 4. März, um 9 Uhr, könnten diese Missgeschicke vom „Sagt-er“ öffentlich kundgetan werden.

Weiter geht es im Sommer: Am 9. Juni steht der große Markttag (Ulrichsmarkt und Flohmarkt) an, vom 12. bis 15. Juli das Kesselbachfest in Stetten. Das Millemer Städtlefescht geht vom 30. August bis 1. September.

Und ein kleinerer Geburtstag steht 2019 in Mühlheim an: Der Theaterbahnhof wird zehn Jahre alt. Eine große Party gibt es nicht, heißt es von den Veranstaltern, wohl aber neue Kulturveranstaltungen.

Kolbingen

Für die Gemeinde Kolbingen stehen 2019 einige zentrale Projekte an. Da wären etwa die Bauplätze im Härtle: Die Nachfrage war groß, von 13 angebotenen Grundstücken sind bereits neun vorgemerkt. Das bedeutet für die Verwaltung, dass sie sich mit der weiteren Erschließung des dritten Bauabschnitts befassen wird.

Schon am Montag, 14. Januar, steht der nächste Termin zum Seniorenkonzept an, eine Informationsveranstaltung in der Mehrzweckhalle. Bürgermeister Konstantin Braun will den aktuellen Planungsstand vorstellen. Unter anderem hoffe er auch auf staatliche Zuschüsse, so Braun. „Die Umsetzung des jeweiligen Planungsstands werden wir dann natürlich öffentlich diskutieren und darstellen.“ Ende vergangenen Jahres hatte sich Widerstand gegen das Konzept geregt. Es gibt Bestrebungen für ein Bürgerbegehren.

Des Weiteren wartet die Gemeinde noch darauf, dass der Bauantrag der Firma Enercon für den Bau von zwei Windrädern beim Landratsamt bearbeitet werden kann.

Einige Termine zum Vormerken in Kolbingen: Am 10. März ist das Funkenfeuer, am 19. April öffnet die Kolbinger Höhle zum ersten Mal in der Saison, am 1. Mai ist traditionell das Maifest an der Höhle.