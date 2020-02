Backöfen für Grundschule

Die Grundschule Kolbingen hat drei neue Backöfen erhalten, die in der Schulküche installiert wurden und ab sofort zum Einsatz kommen werden. Die Grundschüler der zweiten Klasse nahmen die neuen Backöfen bereits in Anspruch und machten sich mit Hilfe der Lehrer damit vertraut. In einer ersten Aktion verarbeiteten die Kinder sieben Kilogramm Teig und backten daraus erste Brötchen. Die neuen Öfen werden im Rahmen eines Extra-Angebots, das die Lehrer mit den Schulklassen nutzen können, verwendet. Die Unternehmen EZU aus Königsheim, Deufel aus Kolbingen, die ortsansässige Kreissparkasse und die Firma SK Audio aus Kolbingen spendeten der Grundschule diese Öfen. Foto: pm