Bürgerentscheid über Seniorenkonzept kommt am 14. April

Der wichtigste Punkt der Sitzung des Kolbinger Gemeinderats am Mittwoch war der geplante Bürgerentscheid zur Seniorenkonzeption. Nach kurzer, konstruktiv-positiver Aussprache sprach sich der Gemeinderat einstimmig dafür aus.

Auch der Zeitpunkt für den Entscheid steht fest: Er wird nach Vorschlag der Verwaltung am 14. April im Wahllokal „Dorfgemeinschaftshaus“ in der Zeit von 8 bis 18 Uhr stattfinden. Die Bürger sollen dabei abstimmen, ob das Seniorenkonzept wie geplant umgesetzt werden soll oder nicht.

Zur Erinnerung: Das Seniorenkonzept sieht in der Kolbinger Ortsmitte eine Tagespflege vor, ein Haus der Begegnung, ein Mehrgenerationenhaus und Seniorenwohngemeinschaften. Stein des Anstoßes: Das sogenannte Maurer-Haus soll zugunsten eines Hauses der Begegnung weichen, das anstelle des alten Bauernhauses gebaut werden soll.

Antrag am 15. Februar eingereicht

Eine Initiative hat sich gegen diese Pläne im Ort formiert. Ihre Absicht: ein Bürgerbegehren und möglicherweise ihrerseits einen Bürgerentscheid herbeizuführen. Einen entsprechenden „Antrag eines Bürgerbegehrens für den Erhalt der historischen Ortsmitte von Kolbingen“ hat diese Initiative am 15. Februar im Rathaus eingereicht.

Darin heißt es, dass schon ein Teil des Charakters der 500 Jahre alten historischen Dorfmitte durch den Bau der Kirche in den 1970er-Jahren zerstört worden sei. „Dies darf sich nicht noch einmal wiederholen.“ Die Initiative fordert in ihrem Antrag deshalb den Erhalt der Häuser Oberdorfstraße 1,2,4 und 9 sowie des Deufel-Hauses in der Schreiberstraße 1 in ihrer jetzigen Form. Das Haus der Begegnung könne anstelle des Hauses in der Oberdorfstraße 1 gebaut werden.

Diese Forderung reiche für einen Antrag auf ein Bürgerbegehren aber nicht aus, erläuterte Bürgermeister Konstantin Braun in der Gemeinderatssitzung. Der Antrag entspreche in der vorliegenden Form nicht den Vorschriften.

Keine Frage, keine Liste

Dafür nannte er diverse Gründe, die er den Initiatoren auch postwendend schriftlich mitgeteilt habe, sagte Braun. Zum einen liege der Antrag nur in kopierter Form vor. Zum anderen fehlten die dazu notwendigen Unterschriftslisten im Original sowie die genau formulierte Frage, die es zu beantworten gilt.

Nach eigenen Angaben hat die Bürgerinitiative, die sich gegenüber unserer Zeitung nicht äußern will, 213 Unterschriften gesammelt. Für ein Bürgerbegehren sind sieben Prozent der Unterschriften der wahlberechtigten Bürger einer Gemeinde notwendig. Kolbingen hat um die 1300 Einwohner, etwa 900 von ihnen sind wahlberechtigt. Damit genügen um die 65 Unterschriften, sie müssen aber handschriftlich vorliegen.

Darüber hinaus müsse auch ein Vorschlag zur Deckung der Kosten genannt werden, sagte Braun weiter. Auch müsse so ein Bürgerbegehren „eine Angelegenheit des Wirkungskreises der Gemeinde betreffen“, wie Braun es in dem Schreiben formuliert. Wenn es aber um den Umbau des katholischen Gemeindehauses gehe, liege dies vielmehr in der Zuständigkeit der katholischen Kirche.

In dieser Form sei der Antrag „erkennbar unzulässig“ und zudem „unsachlich und laienhaft gemacht“, sagte Braun unserer Zeitung. Die Verwaltung gibt den Initiatoren nun bis zum 7. März Zeit, sich zu den Sachverhalten zu äußern und die notwendigen Unterlagen vorzulegen. In der Ratssitzung am 11. März werde dann über die Zulässigkeit entschieden.