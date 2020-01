5000 Euro für Drachenkinder

Das Unternehmen Schako KG mit den Standorten Kolbingen und Meßkirch hat eine Spende von 5000 Euro an die Aktion Radio 7 Drachenkinder übergeben. „Wir freuen sind davon überzeugt, dass wir mit diesem Betrag regionale Hilfe am rechten Platz leisten werden.“ Dieses Resümee zogen Monika Baum und Alexander Kiefel, welche laut Pressemitteilung die Idee zur Spendenaktion hatten und diese organisierten. Bei einer Nikolausfeier für die Beschäftigten und bei verschiedenen Spendenaktionen kam ein Betrag von 2400 Euro durch die Mitarbeiter zusammen. Die Firma hat diesen Betrag um weitere 2600 Euro aufgestockt, so dass insgesamt 5000 Euro überwiesen werden konnten. „Es freut mich, dass wir durch die Spenden einen so hohen Betrag für die Radio 7 Drachenkinder zusammenbekommen haben und dadurch benachteiligten Kindern etwas helfen können,“ so Marcus Müller, Geschäftsführer des Unternehmens.