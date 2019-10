Von Schwäbische Zeitung

Bundesweit organisieren sich Landwirte in der Bewegung „Land schafft Verbindung – wir rufen zu Tisch“, um gegen die derzeitige Umwelt- und Landwirtschaftspolitik mobil zu machen.

Parallel zur zentralen Kundgebung am 22. Oktober in Bonn gibt es auch eine Demonstration in Stuttgart. Dazu werden auch Landwirte aus dem Kreis Biberach am 22. Oktober auf drei Routen nach Stuttgart fahren.

Die Kundgebung findet von 13 bis 14.30 Uhr in der Kernerstraße in Stuttgart statt.