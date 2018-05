Zum 40. Mal sausen in Irndorf die Sensen

Zum 40. Mal werden am ersten Juniwochenende beim Irndorfer Wettmähen die Sensen geschwungen. Die Gemeinde feiert das mit einem Festakt am Samstagabend. Ein buntes Rahmenprogramm sorgt am ganzen Wochenende rund um die Eichfelsenhalle für die Unterhaltung der Besucher.

Am Samstag folgt auf einen Korso mit Oldtimer-Schleppern die Demonstration alter Mähtechniken. Ein Handwerkermarkt begleitet den Wettbewerb am Sonntag, bei dem auch erstmals wieder ein „Promi-Mähen“ stattfindet.

„Angefangen hat alles 1979, nach einer Gemeinderatssitzung“, erzählt Alt-Bürgermeister Herbert Fußnegger beim Pressegespräch. Beim gemütlichen Sitzungsausklang im „Kreuz“ sei über moderne Technik in der Landwirtschaft diskutiert worden. „Da wollte mir Gemeinderat Emil Alber einfach nicht glauben, dass ich noch mit der Sense mähen kann.“ Bei einem Ortstermin lieferte der damals 39-jährige Schultes dem 15 Jahre älteren Herausforderer Alber den Beweis – und beide kamen auf die Idee, daraus einen richtigen Wettbewerb zu machen.

Rivalität war immer schon da

Am 1. und 3. Juni geht der in die 40. Runde, und Fußnegger hat bis auf ein Jahr immer mitgewirkt: als Organisator, als Mäher (einige Male sogar als Sieger) oder, wie auch in diesem Jahr, als Schiedsrichter.

„In den ersten Jahren ist es so richtig lustig zugegangen“, erinnert sich Fußnegger schmunzelnd. Eines der beiden Irndorfer Gipsergeschäfte hätte den Pokal gestiftet, doch gewonnen hätte ihn in einem Jahr der andere Gipser. Frauen seien von Anfang an mit am Start gewesen, manche mit einem Blumenkranz im Haar wie Bilderbuch-Bauernmädel. Zunächst hatten die Verantwortlichen noch gleichzeitig ein Radrennen veranstaltet, doch schon im vierten Jahr zog das Wettmähen allein genügend Teilnehmer und Zuschauer an.

Was 1979 mit 14 Mähern begonnen hatte, war schließlich zu einem Feld von bis zu 80 Teilnehmern gewachsen. Die Wettmäher kamen zum Teil aus der Schweiz, aus Österreich und aus dem Baskenland angereist.

Der Erfolg der Veranstaltung brachte aber auch Veränderungen mit sich: Der Wettbewerb drohte zunehmend professioneller und leistungsbetonter zu werden. Markus Rebholz, der als Schüler noch zugeschaut hat und heute dem Organisationsteam vorsteht, erinnert sich: „Manche Teilnehmer haben die Mähfelder akribisch nachgemessen. Und es gab auch viele Diskussionen mit den Schiedsrichtern.“ Fußnegger erklärt dazu augenzwinkernd, ihm hätte wohl hier die respekteinflößende Mönchskutte seines jahrelangen Co-Schiedsrichters aus dem Beuroner Kloster manche Diskussion erspart.

„Irgendwann haben wir nur noch Standard-Sensen zugelassen, weil die High-Tec-Geräte einiger Teilnehmer anderen keine Chance mehr ließen“, erinnert sich Markus Rebholz. Der Spaßfaktor sollte bei der Veranstaltung wieder in den Vordergund rücken. Zur Motivation einheimischer Starter wurde 2013 der „Irndorf Cup“ ins Leben gerufen, und für den Irndorfer Mäh-Nachwuchs gab es in diesem Jahr bereits in Kooperation mit der Schule Gelegenheit zum Üben.

Beim Wettmähen am 3. Juni starten die Jüngsten in drei Kategorien: bis sechs, bis zehn und ab zehn Jahren. Zudem stehen noch Mannschaftsmähen, Irndorf Cup sowie ein Prominenten-Wettkampf an.

Schnee gab es auch schon

Mehrfach gewechselt hat in 39 Jahren der Austragungsort. Seit die Eichfelsenhalle 2007 eingeweiht wurde, werden die Sensen unterhalb der Halle geschwungen. Altschultes Fußnegger erklärt, wie eng das Wettmähen mit dem Hallenbau verknüpft ist: „Wir haben den gesamten Erlös immer gespart und 1995 für den Kauf des Baugrundstücks für die Eichfelsenhalle verwendet.“

Regen hätte die Hälfte der Wettbewerbe begleitet, erinnern sich Rebholz und Fußnegger. Einmal seien sogar einige Schneeflocken gefallen. Die Verantwortlichen hoffen natürlich besonders zum runden Geburtstag der Veranstaltung auf Bilderbuchwetter.