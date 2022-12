Weihnachtskonzert Musikverein Irndorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem Weihnachtskonzert hat der Musikverein Irndorf die Zuhörer unterhalten und für eine schwungvolle Stimmung in der vollbesetzten, weihnachtlich dekorierten Eichfelsenhalle gesorgt.

An diesem Abend erhielten mehrere Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein und ihrem Engagement Auszeichnungen. Jonas Eismann vom Blasmusik-Kreisverband Rottweil-Tuttlingen nahm folgende Ehrungen vor: Er zeichnete Lisa Frick, Davina Korb und Vivien Schwellinger mit der Ehrennadel in Bronze für zehnjährige aktive Tätigkeit aus. Für zwanzigjährige aktive Tätigkeit wurden Christian Alber, Laura Alber, Manuel Alber, Sarah Braun, Marina Haselmeier und Isabella Hafner mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet. Für 40 Jahre aktive Tätigkeit wurde Claudia Reitze und Ottmar Frick mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief ausgezeichnet.

Eine besondere Ehrung erhielten Josef Glückler und Helmut Klaiber mit der Ehrennadel in Gold und Diamant und Ehrenbrief für 60 Jahre aktive Tätigkeit.

Mit der Förderermedaille in Bronze für zehnjährige Tätigkeit als Vorsitzende wurde Petra Öffinger und Marion Hipp-Oexle mit der Förderermedaille in Silber für 15-jährige Tätigkeit als Schriftführerin ausgezeichnet.

Auch der MV-Vorsitzenden, Christian Alber, überreichte eine Urkunde sowie ein Präsent und beglückwünschte die Geehrten für ihr langjähriges Engagement. Christian Alber zeichnete auch mehrere fördernde Mitglieder aus und bezeichnete sie als „tragende Pfeiler des Vereinsleben“. Für die zwanzigjährige Fördernde Mitgliedschaft erhielten Jonas Korb, Benjamin Horvath, Lukas Frick, Julia Fritz, Christina Steidle, Christoph Hafner, Selina Schellenbaum, Uli Schellenbaum und Kai Wäschle die Ehrennadel in Silber vom Musikverein. Zum Ehrenmitglied des Musikvereins wurden Bernd Haselmeier und Claudia Reitze ernannt.