Verschwundene Leiche in Irndorf wieder aufgetaucht

So begrüßte Kai Wäschle die Zuschauer bei den zwei ausverkauften Aufführungen der Theatergruppe des SV Irndorf. Und tatsächlich blieb kein Auge trocken bei der spannend und witzig inszenierten Krimi-Komödie „Leiche auf Abwegen“.

Carolin Alber-Knaus regierte als Chefin Marie im Modehaus Korb gekonnt mit Zuckerbrot und Peitsche. Ihre Mitarbeiterinnen Marina Jäger als Elfie und Blandine Horvath als Susi verstanden es, die verschiedenen Charaktere zu verkörpern und trieben gekonnt ihren Kollegen Edmund an den Rand des Wahnsinns. Diesem verlieh Patrick Bauer mit seiner außerordentlichen Mimik Leben.

Zum Firmenjubiläum wollten die Mitarbeiter ihrer Chefin eine Überraschung bieten, was nicht ohne Pleiten gelang. Die als Geschenk vorgesehene Schaufensterpuppe entdeckte die Kundin Frau Rasch (Jutta Reitze) und identifizierte diese eindeutig als Leiche, was den Polizisten Heini (Markus Fritz) auf den Plan rief. Für Marie ließ dieser von den Falschrumparkern ab und deckte immer neue Spuren auf. Mit dem Auftritt von Opa Willi und dem Italiener Angelo erreichten die Verstrickungen ihren Höhepunkt. Diesen beiden extrem verschiedenen Persönlichkeiten hauchte Simon Korb in einer Doppelrolle Leben ein. Als dann noch die Entrümpeler Franz (Holger Haselmeier) und Fritz (Tobias Alber) mitmischten und ihre Aufgabe mehr als erledigten, war das Chaos perfekt. Doch Ende gut, alles gut. Es fiel kein todbringender Schuss, dafür traf Amors Pfeil Marie und Heini direkt ins Herz.

Das Publikum verstand es, die Schauspieler mit herzhaftem Lachen und Szenenapplaus anzufeuern und gemeinsam schafften sie es, die Halle nach der langen Pause erbeben zu lassen. Auch das Team hinter der Kulisse hatte wieder gezeigt, was in ihnen steckt und Simon Korb ließ es sich nicht nehmen, ihnen seinen Dank auszusprechen.

So erhielten Marius Schanz, der Mann der alles im Blick hatte und den Spielern als Regisseur und Souffleur auf die Sprünge half sowie Robert Korb, der Kulissenbauer, der es stets schaffte, alle Vorstellungen umzusetzen und die Wünsche der Spieler immer wieder zu übertreffen ebenso wie Lukas Frick, der den Ton und die Musik angab, ein besonderes Dankeschön.

Zu guter Letzt wurden die Zuschauer, mit einem „Strafzettel“ wegen „falschrum parken“ an ihrem Auto überrascht und die Theatergruppe wünschte ihnen einen guten Nachhauseweg sowie ein lustiges Jahr 2023.