Unbekannter beschädigt Opel in Garage

Ein Opel Vectra ist am vergangenen Wochenende in der Staigstraße offenbar mutwillig beschädigt worden. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Das Auto stand in der unverschlossenen Garage bei der Zufahrt zu einem Privatgrundstück. Front- und Heckscheibe des Autos wurden beschädigt, auch die Rücklichter wurden zerstört. Wer für die Tat in Frage kommt und wann sich diese ereignet hat, ist für Polizei und Besitzer noch ein Rätsel. Hinweise nimmt die Polizei Mühlheim unter Telefon 07463/9961-0 entgegen.