Umgefallener Baum sorgt für Stromausfälle im Donautal

Mit Einbruch des Winters hat es am Sonntagmorgen mehrere Stromausfälle im Oberen Donautal gegeben. Von der Störung betroffen waren Bärenthal, Irndorf, aber auch einzelne Haushalte in Beuron, Renquishausen und Fridingen.

Aufgrund des Sturms und der Schneemengen war gegen 3.30 Uhr ein Baum in eine 20 000 Volt Freileitung der Netze BW gestürzt, wie der Pressesprecher des Stromanbieters, Ulrich Stark, mitteilte. In Abstimmung mit der zentralen Leitstelle in Ravensburg konnte das Bereitschaftsteam der Netze BW den beschädigten Leitungsabschnitt ausfindig machen und mithilfe von Schaltmaßnahmen die Versorgung wiederherstellen. „Im Dunkeln den Baum aus der Leitung zu sägen erschien dem Monteur der Bereitschaft, der wegen mehrerer Störungen bereits Verstärkung angefordert hatte, zu gefährlich. Das soll im Laufe des Montags erfolgen“, so Stark. Nach Angaben des Stromanbieters sind alle betroffenen Haushalte wieder mit Strom versorgt. Der Schaden sei am Sonntag innerhalb einer Stunde beseitigt worden. Am Montag haben die Monteure in der Gemarkung Irndorf mehrere Äste aus den Stromleitungen entfernt. Am heutigen Dienstag, so Stark, soll erneut ausgeastet werden, bevor die Leitungen am Nachmittag wieder in Betrieb genommen werden.

In Leibertingen kam es am Wochenende ebenfalls zu Stromausfällen. Auslöser könnte sein, dass sich die Leiterseile aufgrund des Sturms kurzzeitig zu nahe gekommen sind, so die Experten.