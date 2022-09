Traktorpulling: Irndorf steht wieder im Zeichen der Trecker

In Irndorf steht wieder Trakorpulling an. Am Freitag, 23., und Samstag, 24. September, ist der Ort wieder voller schwerer Maschinen. Darum geht es:

Traktorpulling steht für technisch hochgezüchtete Zugfahrzeuge, die Tonnen ziehen, alles andere wie normale Antriebsaggregate haben und in Stuttgart oder Heilbronn in Aktion zu sehen sind. Die Brüder Christian und Manuel Alber aus Irndorf sind Fans davon und dachten sich – was die können, können wir auch – nur in einem etwas kleineren Rahmen.

Schnell sind Freunde gefunden, die an dieser Idee Gefallen finden und aus einer Bierlaune heraus fand im Oktober 2018 auf einem kleinen Acker das erste regionale Event statt, wo sich zuerst Einheimische mit ihren Traktoren trafen. Das Gefährt, das gezogen wurde, nennt sich Bremswagen und wurde jedes Jahr effektiver gemacht.

Irndorf kann mit den Profis mithalten

Anfänglich noch rein mechanisch wurde er nach und nach mit Elektronik versehen, robuster gemacht und sicherheitstechnisch optimiert, einen Bauplan, so Christian Alber, gab es nicht, aber mittlerweile kann der Bremswagen aus Irndorf mit den Profis mithalten. Der Bremswagen hat hinten nur eine Achse und wird am Traktor mit einer Kette angehängt. Während des Ziehens wird ein Gewicht von hinten nach vorne geschoben, um den Druck auf die vorderen Kufen zu erhöhen was den Widerstand erhöht und das Ziehen mit jedem Meter vorwärts erschwert.

Der Bremswagen hat ein Eigengewicht von drei Tonnen und kann bis auf 11,6 Tonnen ballastiert werden. Die Zugstrecke ist 75 Meter lang und die gezogenen Meter kommen in die Wertung. Wer einen Full-Pull schafft, was bedeutet, dass er den Bremswagen über die gesamte Länge zieht, kommt in die nächste höhere Runde.

Verein 2019 gegründet - dann kam Corona

Anfang 2019 wurde ein Verein gegründet, der mittlerweile 35 Mitglieder hat und im Oktober 2019 fand das zweite Traktorpulling satt. Schon da hatte sich das Event rumgesprochen und es starteten Fahrer aus dem Bodenseeraum und aus dem Heilbronner Raum.

Corona verhinderte dann zwei Jahre lang ein Fortführen der Eventreihe bis in das Jahr 2022. Viel Zeit um technisch den Bremswagen weiter zu optimieren und so ein Event zu organisieren und eine große Resonanz aus der Szene beschert dem Verein jetzt das Event mit 90 Startern in neun Gewichtsklassen, wobei das Gewicht der Zugmaschine zählt.

Es hätten auch weit über 100 Anmeldungen sein können, so Christian Alber, aber mehr wie 90 Starts sind an einem Tag einfach nicht drin. Regeln für ein Traktorpulling sind vorhanden und die DTTO (Deutsche Trecker Treck Organisation) schreibt vor, wie so was abzulaufen hat, allerdings nur für den Profisport.

Zehnte Klasse außer Konkurrenz

In Anlehnung an diese Regeln wird auch in Irndorf gestartet, nur etwas moderater und auf die Regionalität bezogen, weil es ja keine Profifahrzeuge sind, sondern handelsübliche Schlepper, wie man sie auf dem Acker zu sehen bekommt. Etwas speziell und außer Konkurrenz ist die zehnte Klasse, bei der Fahrzeuge über 14 Tonnen starten und Radlader, Raupen, LKW oder Forstschlepper mit dazu zählen.

Nach dem Wettbewerb steigt die Party

Um so ein Event durchzuführen, braucht es 130 Personen, die über die zwei Tage in mehreren Schichten da sind, um einen guten Ablauf zu garantieren. Ebenfalls benötigt man auch eine Fläche, die all die Fahrzeuge aufnimmt und wo dann auch das Pulling stattfindet.

In Irndorf steht man hinter dem Spektakel. Los geht es am Freitag, 23. September, ab 16 Uhr mit einem Handwerkervesper und einem Leistungsprüfstand, an dem man sein Gefährt testen kann. Am Samstag, ab 8.30 Uhr werden die Fahrzeuge gewogen und in die Klassen eingeteilt und ab 9 Uhr beginnt dann das Bremswagenziehen der Standarttraktoren. Die Siegerehrung findet voraussichtlich ab 20 Uhr statt und wird mit einer Full-Pull Party beendet.