Traktor-Pulling: Dennis Mauthe gewinnt die Königsklasse

Irndorf ist ein beschauliches Dorf mit 700 Einwohnern. Es liegt oberhalb des Donautals etwas abgelegen von den Metropolen wie Tuttlingen, Sigmaringen und Albstad. Bisher fand die Gemeinde nur durch das überregionale Wettmähen außerhalb der üblichen Aktivität Beachtung. Das könnte sich ändern.

2018 wurde von David Rebholz und seinen Freunden die Idee eines Traktor-Pulling umgesetzt, ein Bremswagen wurde gebaut und die erste Traktor-Pulling-Veranstaltung fand unter großer Aufmerksamkeit und Beteiligung statt. Es wurde ein Verein gegründet und genaue Regeln aufgestellt. So dürfen nur Ackerschlepper teilnehmen die TÜV haben und zugelassen sind. Der Fahrer benötigt einen Führerschein und die Traktoren müssen den Vorschriften der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft entsprechen.

Gestartet wird in neun Gewichtsklassen. Zwillingsbereifung und Allrad ist nicht zulässig. Jede Gewichtsklasse macht zwei Durchgänge, wobei der Beste gewertet wird. Der Bremswagen ist eine Eigenkonstruktion, der sich aber an den Standards des Pullingsportes orientiert und je nach Gewichtsklassen der Traktoren entsprechend bis auf 15 Tonnen aufgelastet werden kann. Eine Anzeige auf dem Bremswagen zeig weithin sichtbar an, wie weit die Fahrt ging und nach 74 Metern kommt das sogenannte „Full Pull“, was allerdings auf Grund einer Gewichtsverlagerung während des Zuges nicht immer erreicht wird.

Das zweite Traktor-Pulling entwickelte sich neben einem Zuschauermagneten auch zu einer Leistungsschau der Traktormarken und viele der mehr als 80 Teilnehmer – aber auch das Organisationsteam – lernten aus dem ersten Event. Wie weitreichend sich die Veranstaltung herumgesprochen hat, zeigen die Anfahrtswege der Teilnehmer. Von Filderstadt bis Ulm gab es Meldungen und die Schlepper kamen per Tieflader oder aus der näheren Umgebung per Achse. Auch der Altersunterschied bei den Traktoren war beachtlich. So gingen hochmoderne Schlepper mit 300 PS und einem Gewicht von 15 Tonnen genauso an den Start wie Schlepper mit 15 PS, die schon vor 50 Jahren das Feld bestellten und heute noch – gehegt und gepflegt – ihren Dienst im Kleinen verrichten.

Sieger in der Königsklasse, also Traktoren mit mehr als neun Tonnen Gewicht, wurde Dennis Mauthe aus Obernheim mit einem John Deer, der 370 PS unter der Haube hat und ein Gewicht von 15 Tonnen auf die Waage bringt.

Allerdings schlägt dem Traktor-Pulling Team etwas Gegenwind ins Gesicht. Im Vorfeld aufgehängte Werbetafeln wurde von Unbekannten mit Aufkleber versehen, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen, und so mehr oder weniger von dieser Veranstaltung abraten, was aber im Laufe des Tages mehr als Tausend Besucher nicht davon abhielt sich das Spektakel anzuschauen. Die letzte Aktion war das Sportziehen, bei dem sich ein moderner Liebherr Schaufellader mit einer alten Hanomag Laderaupe und einem Prototyp duellierten, wobei der Schaufellader ohne Mühe ein Full Pull erreichte, die Laderaupe aber bei den Zuschauern ein Beliebtheitstitel gewann. Anschließend fand in der angrenzenden Scheune neben der Siegerehrung auch eine Party statt.