Tennisclub plant Aktivitäten 2022

Der Tennisclub Schwenningen (TCS) traf sich im Tennisheim zur 45.Jahreshauptversammlung. Für den engagierten Vorsitzenden Thomas Blazko steht der Sport im Mittelpunkt der Arbeit des Vereines. „Es gibt viel zu tun“, stellte Blazko fest und verwies auf die geplanten Aktionen wie „Deutschland spielt Tennis“, der Kooperation Schule-Verein, Kindergartenbesuch, Schnuppertraining, Fortbildungen, Strohparkteilnahme oder den Biergartenbetrieb. „Unser Weg führt uns über eine Steigerung der Attraktivität und über den Ausbau des sportlichen Vereinsangebotes in allen Altersbereichen“, so der Vorsitzende. Man versuche mehr aktive Spielerinnen und Spieler für den Tennissport zu begeistern. Sportlich konnte der TCS überzeugen, die Jahresziele wurden erreicht und im Falle der Damenmannschaft mit dem Aufstieg sogar übertroffen.

Ehnle lobte Thomas Blazko als Treiber im Verein und sprach allen Verantwortlichen in der Jugendarbeit ganz großen Respekt aus. Für die Arbeitseinsätze sowie die Strohparkteilnahme forderte er die Mitglieder zur Mithilfe auf. Der Tennisclub bewirtet den Strohpark am Sonntag, 11. September und präsentiert im Strohzelt die Blaskapelle Holzschlagblech.

Ehrenpräsident Georg Straub leitete die Entlastung und bezeichnete die Jugendmannschaften als ganzen Stolz des Vereines. Fünf Mitglieder des Vorstandsteams wurden neu gewählt. Einstimmig gewählt wurden die Beisitzer Wilfried Siber (Verwaltungsangelegenheiten), Stephan Siebner (Jugendarbeit, aus Heinstetten), Natalja Gmeiner (aus Stetten a.k.M.), Vergnügungswart Valentin Steidle (aus Irndorf) sowie die stellvertretende Jugendwartin Manuela Schellinger.

Die Termine: Freitags ab 17 Uhr ist der Biergarten bewirtet. Am 27. Juni empfängt der TCS die Nachbarschaftsgrundschule zum Schnuppertennis, verbunden mit einen zielgerichteten Training im Nachgang. Der Besuchstermine der Vorschüler vom Kindergarten wie auch der gemeinsame Altennachmittag mit der Gemeinde stehen noch nicht fest. Am 17. Juli reisen Tennisinteressierte zum Bundesligaspiel des befreundeten TV Reutlingen. Am 11. September ist Strohparkbewirtung und Unterhaltung mit Holzschlagblech. Weitere Informationen unter www.tc-schwenningen.de.