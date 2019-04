Startschuss für Breitband in Irndorf

Nach gut 18 Monaten Bauzeit in Irndorf ist die neue Breitbandversorgung mit einem symbolischen Knopfdruck offiziell durch Bürgermeister Jürgen Frank und zwei Vertreter der Deutschen Telekom Technik GmbH in Betrieb genommen worden. Bürgermeister Frank kritisierte zunächst die einmonatige Überschreitung des im gemeinsamen Kooperationsvertrag genannten Fertigstellungstermins. Er zeigte sich aber auch erfreut über die je nach Lage der Bebauung in den Haushalten möglichen Übertragungsraten. Die Bürger der Gemeinde Irndorf, laut Pressemitteilung etwa 455 Haushalte und Gewerbeeinheiten, können ab jetzt Breitbandversorgung nutzen.