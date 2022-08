Seniorenausflug der Gemeinde Irndorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Corona-Pause konnten 36 Senioren aus Irndorf frohgemut ihren diesjährigen Tagesausflug antreten. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Jürgen Frank wurden zur Einstimmung Butterbrezeln gereicht. Mit Sankt Märgen wurde die erste Reisestation erreicht. Ein Spaziergang führte zur Ohmenkapelle, nach deren Besichtigung noch ein Choral angestimmt wurde. Zurück im Ort wurde noch die im 18. Jahrhundert erbaute Klosteranlage mit der Kirche besichtigt.

Zur Stärkung wurde das Café Goldene Krone angesteuert. Vor der Einnahme eines schmackhaften Klostermenüs wurden der Reisegesellschaft die Entstehung und der Betrieb dieses Cafés von der Vorsitzenden Frau Rombach erläutert und entsprechende Fragen beantwortet. Ursprünglich als Pilgerheim genutzt, danach in ein Hotel umgewandelt, stand das Haus über Jahre leer und begann zu verfallen. Einige Bürger und Investoren aus Sankt Märgen nahmen sich des Kleinodes an und erwarben es. Eine Gemeinschaft aus heimischen Frauen tat sich zusammen und gründete die LandFrauenWirtschaft eG. Diese betreibt mit sehr gutem Erfolg und kulinarischen Spitzenprodukten den gastronomischen Bereich.

Die Fahrt führte weiter zum Hofgut Sternen im Höllental. Dort angekommen bildeten sich zwei Gruppen. Die eine ging durch das Eisenbahnviadukt in die Ravenna-Schlucht. Die andere Gruppe hielt sich am Hofgut auf, besichtigte die Glasbläserei und die historischen Gebäude.

Nach dem Anstieg, vorbei an zwei Wasserfällen und Leitern und Stegen entlang der kühlenden Ravenna, wurde die „Großjockenmühle“ als Ziel erreicht und dann die selbe Strecke zurück gewandert. Auf kurzer Fahrt ging es zum Titisee. Dort wartete bereits die „Zäpfle-Bahn“ und lud zur Rundfahrt ins Hinterland des Titisees mit tollen Ausblicken auf den Feldberg und eine einmalige „Schwarzwälder Tälerlandschaft“ ein.

Hier konnte man im Vorbeifahren das Fernseh-Sägewerk der „Fallers“ und andere Spielstätten der beliebten Fernsehserie sehen. Ein kleiner Aufenthalt am Titisee schloss sich an. Auf der Heimfahrt nach Irndorf genossen die Mitreisenden im Gasthaus Kranz in Hüfingen das Abendessen.

Mit einem Dank an den Busfahrer für die sichere Fahrt wurde müde, aber beeindruckt von den Erlebnissen, die Heimatgemeinde Irndorf wieder erreicht. Der Wunsch nach einem nächstjährigen Seniorenausflug wurde Bürgermeister Frank für den Gemeinderat mitgegeben.