An Samstag, 27.April, können auf Einladung der Pro Lebensqualitäts-Gemeinden, der Jakobspilgergemeinschaft Beuron und Donaubergland auf dem 15 Kilometer langen Pilgerweg von Schwenningen über Irndorf nach Beuron zum 14. Mal für das „Beten mit den Füßen“ die Wanderstiefel geschnürt werden. Der Pilgertag beginnt um 9 Uhr in der Pfarrkirche St. Kolumban in Schwenningen mit der Begrüßung durch den Sprecher des Organisationskomitees Altbürgermeister Roland Ströbele, Bärenthal.

Den Pilgergottesdienst zelebriert Dekan Christoph Neubrand. Grußworte werden von Minister Guido Wolf, MdL, Abgeordnetem Klaus Burger, MdL, und Schwenningens Bürgermeisterin Roswitha Beck an die Pilger gerichtet. Den Pilgersegen spendet Bruder Jakobus. Den ganzen Tag über haben Bruder Jakobus und Hubert Stehle die Pilgerführung übernommen. Auf Gemarkung Schwenningen wird bei den Feldkreuzen Galgenberg und Birkhölzle Station gemacht, ehe auf Gemarkung Irndorf beim „Hermlekreuz“ eine weitere Station erfolgt und um 12.30 Uhr der Mittagsimbiss im Katholischen Jugendheim in Irndorf gereicht wird.

Um 14.30 Uhr geht es weiter mit der Einkehr in die Irndorfer Pfarrkirche St. Peter und der Station Kapelle Schönbühl nach Beuron, ehe nach der um 16.30 Uhr von Bruder Jakobus gehaltenen Schlussandacht in der Gnadenkapelle die Schlusseinkehr gegen 17 Uhr im Hotel „Pelikan“ erfolgt. Damit die Pilger in ihrer An- und Abfahrt flexibel sind, ist ein Omnibus-Pendelverkehr eingerichtet: 8 Uhr Bärenthal Rathaus, 8.10 Uhr Kloster Beuron, 8.25 Uhr Molke Irndorf, 8.45 Uhr Schwenninger Pfarrkirche St. Kolumban. Zur Mittagszeit werden die Pilger um 14.30 Uhr vom Irndorfer Jugendheim und zurück in ihre Ausgangsorte gefahren. Abends erfolgt die Rückfahrt um 18.30 Uhr beim Hotel Pelikan über Irndorf, Molke, Schwenningen Pfarrkirche und Bärenthal Rathaus.