Palmsonntag in Irndorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kirchengemeinde feierte einen schönen festlichen Festtagsvorabend-Gottesdienst zu Palmsonntag am 9. April in der St. Peter Kirche in Irndorf. Für die Gottesdienstbesucher wurden schön gebundene Palmzweige vor der Kirche bereitgelegt.

Die Kirchengemeinde und die Kinder, mit ihren wunderschönen Palmen, zogen zusammen mit den Ministranten und Pfarrer Joseph in einer Prozession in die Kirche ein. Pfarrer Joseph zelebrierte den Gottesdienst, der von einer Schola des Kirchenchors festlich umrahmt wurde. Die Grundschüler gestalteten den Gottesdienst mit und trugen auch eine kindgerechte Passion vor. Sie zeigten, wie ein „weltlicher“ König aussieht und was für ein König Jesus für uns ist.

Ein großes Lob an die Kinder und Eltern, die diesen Gottesdienst so schön mitgestaltet haben.