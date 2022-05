O2 startet neues 5G-Mobilfunknetz in Irndorf

Der Telekommunikationsanbieter O2 Telefónica bringt den schnellen 5G-Mobilfunkstandard nach Irndorf. Der Netzbetreiber hat dort jetzt einen neuen 5G-Standort in der Straße „Rain“ errichtet. Weitere werden im Zuge der laufenden 5G-Ausbauoffensive folgen. Das teilt O2 Telefónica in einem Presseschreiben mit.

Mit 5G profitieren Kunden in Irndorf ab jetzt von höheren Downloadgeschwindigkeiten und kürzeren Reaktionszeiten bei der mobilen Datennutzung. Gleichzeitig ermöglicht 5G neue Anwendungsmöglichkeiten: Neben Social Media-Nutzung, Musik- und Videostreaming entfalten besonders datenintensive Anwendungen wie Mobile Gaming oder Virtual/Augmented Reality erst über 5G ihr volles Potenzial. Als Ersatz für einen Festnetzanschluss können Kunden in Homeoffice-Zeiten über 5G selbst große Dateien in Sekundenschnelle herunterladen. Zudem ist 5G die Grundlage für industrielle Netze – unter anderem für die Vernetzung von Maschinen und Anlagen in der Produktion und Logistik – sowie für künftige Anwendungen wie das autonome Fahren, heißt es in der Mitteilung weiter.

Im Rahmen seiner Netzausbau-Offensive treibt O2 die Erweiterung seines 5G-Netzes zügig voran. In den kommenden Monaten wird sich damit die 5G-Versorgung in der Region immer weiter verbessern. Bis Ende 2022 will der Anbieter die Hälfte und bis Ende 2025 die gesamte Bevölkerung mit 5G versorgen. Dafür investiert O2 aktuell jährlich über eine Milliarde Euro in ein verbessertes Mobilfunknetz, schreibt das Kommunikationsunternehmen in seiner Pressemitteilung abschließend.