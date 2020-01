Musikverein schafft satte 25 Auftritte in einem Jahr

Der Musikverein Irndorf hat im Sportheim seine Generalversammlung ausgerichtet. Vorsitzender Christian Alber blickte auf ein laut Pressemitteilung „erfolgreiches Arbeitsjahr“ zurück. Die Renovierung des Probelokals habe viele Arbeitseinsätze gefordert.

Beim zweiten Vorsitzenden David Rebholz bedankte er sich für die Übernahme der Bauleitung. Über die Fortschritte in der Jugendarbeit war Alber erfreut. Kassiererin Annika Alber berichtete über ein leichtes Minus, welches durch verschiedene Investitionen zustande gekommen sei. Kassenprüfer Siegfried Schellenbaum bestätigte eine saubere Führung der Bücher, die Entlastung folgte.

Dirigent Gerold Haselmeier berichtete von 25 Auftritten. So sei das Weihnachtskonzert ein voller Erfolg gewesen. Bei 43 Proben lag der Besuch so hoch wie im Vorjahr. In ihrem ersten Bericht als Jugendleiterin erläuterte Laura Alber ihre drei Projekte: Instrumentenvorstellung an der Grundschule, Infoabend zur Ausbildung im Verein und Ferienprogramm. 2019 brachte ünf neue Zöglinge im Musikverein.

Bürgermeisterstellvertreter Patrik Vogt bedankte sich für die zahlreichen Auftritte. Der Musikverein sei ein „kulturelles Aushängeschild“ für die Gemeinde und habe hohe musikalische Ansprüche. Er empfahl die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erteilt wurde. Für eine Fehlprobe wurden David Rebholz, Petra Grieble und Walter Horne mit Schnapsglas und Gutschein ausgezeichnet. Für zwei Fehlproben wurden Ottmar Frick, Manuel Alber, Jana Reitze und Gerold Haselmeier, für drei Josef Glückler, Manfred Alber und Lisa Frick ausgezeichnet.

Bei den Neuwahlen wurde Gabriel Fick und Ottmar Frick für weitere zwei Jahre in den Ausschuss gewählt. Laura Alber wurde für weitere zwei Jahre als Jugendleiterin gewählt. David Rebholz wurde für weitere zwei Jahre als zweiter Vorstand gewählt, Marion Hipp-Oexle zur Schriftführerin. Ausschussmitglied Manfred Alber stellte sich nach 38 Jahren nicht mehr zur Wahl, für ihn wurde Sarah Braun für zwei Jahre gewählt. Alber bedankte sich mit einem Geschenk bei Alber.

Vorsitzende Petra Grieble gab die Termine bekannt: 16. Februar Ringtreffen Kolbingen mit Narrenverein, 20. bis 24. Februar Dorffasnacht, 1. Mai Mailiederspielen, 3. bzw. 4. Oktober Eichfelsenparkplatzfest, 7. November Herbst- und Weinfest, 24. Dezember Weihnachtsliederspielen.