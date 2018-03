Monika Alt stellt sich zur Wiederwahl

Die Hauptversammung der Fußballjugendleiter des Bezirks Schwarzwald findet am Samstag, 17. Februar, in der Eichfelsenhalle in Irndorf statt. Beginn der Veranstaltung ist um 14.30 Uhr.

Im Mittelpunkt steht die Wahl des Bezirksjugendleiters. Die bisherige und langjährige Bezirksjugendleiterin Monika Alt aus Rottweil stellt sich für eine weitere Amtsperiode (drei Jahre) wieder zur Wahl.

Neben Berichten aus dem Spielbetrieb der Fußballjugend und Ausführungen eines Vertreters des Verbandsjugendausschusses stehen Ehrungen und Verleihungen von Auszeichnungen auf der Tagesordnung.