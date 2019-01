Laura Alber neue Jugendleiterin

Bei der Generalversammlung des Musikvereins Irndorf ist Laura Alber zur neuen Jugendleiterin gewählt worden. Der Verein strebt an, die Jugendarbeit voranzutreiben und neue Musiker zu werben.

Außerdem soll wieder ein Konzert geben, für das Dirigent Gerold Haselmeier verschiedene Stücke mit den Musikern einstudiere. Die Anschaffung von Uniformen und Notenständern hinterließen ein kleines Minus in der Vereinskasse. Bei den Wahlen wurden Claudia Reitze, Silke Beck, Manuel Alber für zwei Jahre in den Ausschuss gewählt. Kassiererin Annika Alber wurde für weitere zwei Jahre gewählt. Die ersten Vorsitzenden Petra Grieble und Christian Alber wurden für weitere zwei Jahre in ihrem Amt bestätigt. Bekanntgegeben wurden auch die nächsten Termine, zu denen unter anderem das Ringtreffen in Königsheim sowie der Dorfumzug zählen.