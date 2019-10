Kanalsanierung kostet Irndorf viel Geld

Der Gemeinderat Irndorf hat die Ausschreibung für die nötige Kanalsanierung beschlossen. Die Beseitigung der Schäden wird voraussichtlich 730 000 Euro kosten.

Im Irndorfer Kanalnetz hat das Verbandsbauamt schwere Schäden in Höhe von 300 000 Euro und mittelschwere Schäden in Höhe von 260 000 Euro festgestellt. Bei der Sanierung fallen darüber hinaus noch Kosten für Ingenieursleistungen von mindestens 30 Prozent der Bausumme an. Darüber hatte das Amt im März 2019 den damaligen Gemeinderat informiert, nachdem im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO) sämtliche Irndorfer Kanäle überprüft worden waren.

„Schwere Schäden“ der Schadensklasse 1 müssen nach der EKVO zwingend kurzfristig saniert werden, „mittelschwere Schäden“ der Klasse 2 unmittelbar danach. Im Falle einer Bezuschussung von 80 Prozent durch das Wasserwirtschaftsamt bliebe für die Gemeinde immer noch ein Restbetrag von etwa 150 000 Euro. Die Verwaltung rechnet nach Durchlaufen aller Verfahren für 2021 mit dem Baubeginn. Mittel zur Planung müssen aber bereits im Haushalt 2020 eingestellt werden. Der Gemeinderat beschloss deshalb einstimmig, das Verbandsbauamt mit der Ausschreibung der Planungsarbeiten zu beauftragen.

Kindergarten

Nach dreijähriger Vakanz will das Landratsamt die Stelle einer Kindergarten-Fachberatung wieder besetzen. Höhere Anforderungen an die Kindergärten, aber auch Defizite im Kreis gegenüber dem Landesdurchschnitt bei den Einschulungsuntersuchungen, seien Zeichen für Beratungsbedarf, so die Verwaltungsvorlage. Irndorf hat sich inzwischen, gegen eine Jahresgebühr von 1500 Euro, dem Landesverband Katholischer Kindertagesstätten angeschlossen.

Warum Kindergartenleiterin Anne-Rose Baumann mit der Beratung dort äußerst zufrieden ist, erläuterte sie den Räten persönlich in der Sitzung: Zuverlässig erhalte sie Informationen über Gesetzesänderungen, wertvolle Hinweise für die Beantragung auch spezieller Zuschüsse sowie juristische Hilfe im Bereich von Datenschutz oder Baurecht. In barer Münze zahle sich für die Gemeinde sowohl die Ausbildung aller Kindergarten-Mitarbeiterinnen im Bereich der Sprachförderung durch den Verband aus, als auch die Bereitstellung von Software für die Dienst- und Bedarfsplanung.

Angesichts der Fülle der Argumente wurde die Kündigung der Mitgliedschaft im Katholischen Landesverband von der Beschlussvorlage gestrichen. Die Räte befürworteten aber die Wiederaufnahme der Kindergarten-Fachberatung im Landkreis. Zunächst wollen sie die Entwicklung der Beratungsqualität dort beobachten.

Nachbarschaftshilfe

Vereinsvorsitzende Monika Kohler und Geschäftsführerin Rosina Frick stellten den neuen Gemeinderäten die „Hilfe von Haus zu Haus“ vor. Seit 2005 unterstützt der Nachbarschaftshilfeverein in Bärenthal, Beuron, Buchheim, Irndorf, Leibertingen und Schwenningen pflegebedürftige Menschen im Haushalt, beim Wäschewaschen oder Einkaufen oder bietet Begleitung zum Arzt oder zur Bank. Für 2019 rechnet der Verein mit etwa 7000 Einsätzen in 260 Haushalten.

Weitere Themen

Den Preis für Grundstücke im Franz-Linnemann-Weg hat der Rat in nichtöffentlicher Sitzung auf 46 Euro pro Quadratmeter, inklusive Erschließung, festgesetzt. Da ein Mitarbeiter des Bauhofs mit für den Klärwärter nach dessen Kündigung einspringt, musste im Bauhof eine Aushilfe eingestellt werden. Auf Vorschlag von Gemeinderat Frank Rebholz soll der Bereich der Deponie Fasseneck im Frühjahr durch eine Blumenwiese aufgewertet werden. Gemeinderat Michael Becker wünschte sich von der Verwaltung Anstöße für die Irndorfer Gastronomie, um den Tourismus weiter zu fördern.