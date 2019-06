Kai Brunner gewinnt den „Irndorf Cup“

Beim 41. Irndorfer Wettmähen hat Kai Brunner am Sonntag die „Königsklasse“, den „Irndorf Cup“, für sich entschieden. Mit knappem Abstand folgten David Rebholz auf dem zweiten und Manuel Alber auf dem dritten Platz.

„An die Sensen, fertig, los!“ Wie jedes Jahr erteilte Ottmar Frick am Sonntag die Startkommandos. Und wie jedes Jahr begannen sich daraufhin unterhalb der Eichfelsenhalle scharfe Sensenblätter durchs Gras der exakt ausgemessenen Wettbewerbsflächen zu arbeiten. Kraftvoll und ruhig führte ein Teil der Wettmäher die Sensen in ausladendem Bogen vor dem Körper, während andere beinahe hektisch auf hohes Tempo bedacht die Halme kappten. Schnelligkeit allein macht allerdings keine Sieger: Für stehengebliebene Halme verteilt die Jury Strafpunkte als Zeitzuschläge. Allen Teilnehmern steht am Ende der Schweiß auf der Stirn, und alle müssen ganz offensichtlich sämtliche Kraftreserven auf den letzten Zentimetern mobilisieren.

Kinder und Jugendliche messen sich je nach Alter auf Flächen zwischen einem und 16 Quadratmetern. Die 42 Quadratmeter im Irndorf Cup für einheimische Einzelmäher schaffte Kai Brunner in gerade einmal 34 Sekunden. Mit Zeitzuschlag lag er immer noch einen Wimpernschlag vor dem Zweitplatzierten David Rebholz. Ein Novum beim Mähwettbewerb war der Einsatz des Videobeweises: Zur abschließenden Feststellung des Siegers hatten die Juroren das Handy-Video einer Zuschauerin heranziehen müssen.

Keine Grashalme mehr in Irndorf

Neben dem obligatorischen Pokal durfte Brunner auch einen nagelneuen Dengelbock mit nach Hause nehmen – als Grundlage für die kontinuierliche Vorbereitung der Titelverteidigung 2020.

„Rund um Irndorf steht kaum ein Grashalm mehr, weil alle so viel geübt haben“, sagte Alt-Bürgermeister Fußnegger. Wohl motiviert vom letztjährigen Mammutprogramm zum 40. Wettmähen dominierten einheimische Mäher die Startlisten – von langjährigen Stammgästen abgesehen. Hartmut Schellenbaum vom Organisationsteam freute sich besonders über sieben Kinderteams. Die Übenachmittage mit der Schule hätten auch Irndorfer Kinder ohne eigene Sense begeistern können.

17 Team mähen um die Wette

„Beim Mannschaftswettbewerb waren mit 17 Teams so viele wie noch nie am Start“, sagte Mitorganisator Markus Rebholz. Darunter fanden sich auch klangvolle Namen wie „Sensen Highlander“ oder „Maulwurfköpfer“. Und die drei Wettmäher des Fridinger Hammerwerks hatten schon als Kinder in ihrer damaligen Heimat Albanien erste Erfahrungen mit der Sense gesammelt.

Einige ehrgeizige junge Irndorfer Mäher stellen inzwischen ein dichtes Feld potentieller Titelanwärter. Es braucht gar nicht eine gebrochene Sense zu sein, nicht einmal ein Stein, der das Blatt abrupt stoppt – schon kleiner Patzer, die einen aus dem Rhythmus bringen, bedeutet inzwischen das Aus für den ersten Platz. Das musste auch Christian Alber erfahren, der mehrfache Sieger der letzten Jahre. Er landete dieses Mal, nach „Bodenberührung“ seiner Sense auf dem 5. Platz landete.

Doch das Gras wächst schließlich nach. Eine Revanche gibt es dann beim 42. Wettmähen – kommenden Frühling.