Junge Frauen schenken Irndorfer Senioren Zeit

Die Geschenke und das Festmenü stehen an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen oft im Mittelpunkt des Geschehens. In Irndorf stellen mehr als zehn Mädchen und junge Frauen die eigenen Wünsche hinten an. Denn: Sie schenken an Heiligabend den älteren Dorfbewohnern etwas Besonderes – einen Hausbesuch in Form einer netten Geste, die für Senioren einen unbezahlbaren Wert besitzt.

Was die katholische Landjugend unter der Leitung von Angelika Hipp in Irndorf vor rund 40 Jahren ins Leben gerufen hat, ist heute in der rund 700 Einwohner großen Ortschaft nicht mehr wegzudenken. Eine Gruppe junger Frauen zieht an Heiligabend mit ihrem Bollerwagen voller Geschenke durch den Ort und stattet den älteren Menschen einen Besuch ab. „Wir besuchen alle Einwohner, die über 80 Jahre alt sind oder nicht mehr aus dem Haus können“, weiß Patricia Rebholz, die seit rund zehn Jahren die Aktion unterstützt und damit die Tradition, an der sich schon ihre Mutter Monika beteiligte, weiter aufrechterhält.

Die sind zwischen 14 und 28 Jahre alt. Rebholz organisiert die Aktion im Rahmen der katholischen Kirchengemeinde. „Mit Hilfe von meiner Mutter, Freunden und Bekannten überlegen wir im Vorfeld, welche Senioren dafür in Frage kommen und kündigen bei allen, bei denen wir noch nicht waren, unseren Besuch telefonisch an“, erläutert die 24-jährige Irndorferin das Vorgehen: „Wir haben sehr engagierte Mädels in der Gruppe, die sich schon weit im Vorfeld darauf freuen und sich extra die Zeit für diese Aktion nehmen“.

An Heiligabend füllen sie ihren Bollerwagen, beispielsweise mit Saftflaschen, die die Kirchengemeinde spendet, und ziehen durch den Ort. „Wir teilen uns in mehrere Gruppen auf. Wir können so rund 40 Leute innerhalb von drei bis vier Stunden besuchen“, so ihre Erfahrungswerte.

Eine Aktion, die mustergültig auf den Heiligen Abend zugeschnitten ist. Die Besuche bei den Senioren beginnen mit einem Weihnachtslied – in diesem Jahr mit „O du fröhliche“ und „Stille Nacht“. „Wir sagen danach noch ein Gedicht auf oder lesen eine Weihnachtsgeschichte vor, kommen mit den Senioren ins Gespräch und schenken ihnen eine Kleinigkeit“, sagt Rebholz. „Manche Leute zeigen uns dann sogar noch ihren Christbaum und ihre Krippe, und wir verbringen Zeit bei ihnen und essen gemeinsam mit ihnen Weihnachtsgebäck“.

Der entgegengebrachte Dank der älteren Generation an Heiligabend ist für Rebholz überwältigend: „Wir bekommen eine große Dankbarkeit zurück. Wir dürfen in freudige und strahlende Gesichter blicken. Manche bekommen sogar Freudentränen - und das obwohl wir nur eine kleine Geste überbringen“, beobachtete sie. „Die gemeinsame Zeit, der Austausch und das Miteinander hat für viele ältere Menschen einen unschätzbaren Wert“.

Allein diese Zeichen seien für die Gruppe Motivation und Grund dafür, diese Tradition in Irndorf weiter aufleben zu lassen. Patricia Rebholz entwickelte bei dieser Aktion ihre ganz persönlichen Gefühle: „Mir liegt die Aktion sehr am Herzen. Es gibt kein schöneres Gefühl, als an Heiligabend der älteren Generation eine Freude zu machen, vor allem denjenigen, die niemanden mehr haben. Ich bin durch diese Aktion jedes Jahr aufs Neue selbst total glücklich und zufrieden. Es ist für mich eine perfekte Einstimmung auf den Heiligen Abend, und ich besinne mich dadurch auf das wirklich Wichtige an Weihnachten – und da gehört Hektik und Stress definitiv nicht dazu“, sagte die 24-jährige.

Übrigens: Die Irndorfer Jungs sind bei dieser Weihnachtsaktion nicht ausgeschlossen.