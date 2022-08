Jugendkapelle musizierte im Europapark

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Jugendkapelle vom Musikverein Schwenningen war auf Konzertreise in den Europapark Rust. An diesem Tag fand dort das Euro-Musique-Festival statt. Auf 20 Bühnen traten verschiedene Ensembles aus Frankreich, Schweiz, Österreich und Deutschland auf. Die Mädchen und Jungen aus Hausen im Tal, Irndorf und Schwenningen präsentierten sich unter Regie ihrer neuen musikalischen Leiterin Antonie Fritz von ihrer besten Seite. Unter anderem spielten die Nachwuchsmusikanten Titel wie „Hawaii-five-o oder „You raise me up“. Das Publikum bedankte sich dafür mit viel Beifall. Abschließend präsentierten die Heuberger gemeinsam mit der Jugendkapelle Schemmenhofen noch zwei Lieder. Nachdem die Instrumente im Bus verstaut waren, stürmten die Jugendlichen nochmals in den Park um die tollen Fahrgeschäfte zu erleben. Alle waren sich bei der Heimfahrt einig, dass man sich nochmals fürs Euro-Musique-Festival bewerben will, um nochmals so einen tollen Tag mit europäischem Flair zu erleben. Bild: Wilfried Koch