Irndorfer Wanderweg neu gestaltet

Blühende Wildstauden säumen schon bald in Irndorf den Weg in Richtung Rauher Stein. Neben den Wanderern sollen auch Insekten profitieren. Am Dienstag wurden unter Federführung von Landschaftsplanerin Nina Wöbbekind in einer Gemeinschaftsaktion von Gemeinde, Schule und Obst- und Gartenbauverein die ersten Beete gepflanzt.

Nina Wöbbekind lebt seit letztem September in Irndorf. Die Pflanzen hatte sie mit Bedacht ausgewählt und, abgestimmt auf das zu erwartende Wachstum, in den Beeten verteilt. Schüler, Mütter und einige Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins legten beim Pflanzen Feuereifer an den Tag. Schon die Jüngsten: Pflanzloch graben, Pflanze aus dem Topf hinein, mit Erde andrücken, angießen, fertig. „Die Irndorfer Kinder waren alle schon mit dem Setzen von Pflanzen vertraut“, lobte die Landschaftsplanerin ihre Einsatztruppe. Und natürlich durfte in der Pause auch ein Büffet mitten in der Natur zur Stärkung nicht fehlen. (hör)