Irndorfer Narren halten ihre 26. Jahreshauptversammlung ab

Bei der 26. Jahreshauptversammlung am 26. März um 20 Uhr des Narrenverein Irndorf begrüßte Zunftmeister Jörg Reizner alle Anwesenden mit einem drei-kräftigen-Biel-Bocker. Einen besonderen Gruß richtete er an Bürgermeister-Stellvertreter Patrick Vogt sowie an die anwesenden Gemeinderäte und Vereinsvorstände und alle Anwesenden und Mitglieder. Der Zunftmeister bedankte sich bei den Elferräten für die aktive Vereinsarbeit und hofft darauf, im kommenden Jahr die Dorffasnet wieder wie gewohnt durchführen zu können. Insgesamt zählt der Narrenverein 348 Mitglieder, davon sind 197 Häßträger aktiv. Schriftführerin Kathrin Bauer ließ das vergangene Narrenjahr in ihrem Bericht Revue passieren. Säckelmeisterin Susanne Nestel gewährte Einblicke in den finanziellen Bereich der Einnahmen und Ausgaben und konnte von einem guten Kassenbestand berichten.

Bei den Wahlen wurden der 2. Vorstand Mario Frey und Säckelmeisterin Susanne Nestel für weitere zwei Jahre einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Die Elfferräte Gaby Haselmeier, Silke Scheurer und Jonas Korb wurden gewählt, das Wahlergebnis fiel ebenfalls einstimmig aus. Da sich Elferrat Jochen Haselmeier nicht mehr zur Wahl stellt, wurde Fabienne Heni einstimmig von der Versammlung neu in den Elferrat gewählt. Da sich die beiden Kassenprüfer Christian Mattes und Martin Korb, welche seit 1995 in diesem Amt für den Irndorfer Narrenverein tätig waren, nicht mehr zur Verfügung stellen, wurden als neue Kassenprüfer Jutta Reitze und Bettina Schellenbaum einstimmig gewählt.

Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden nachträglich für das Jahr 2020 und 2021 folgende Mitglieder geehrt und ein Ehrengeschenk überreicht: Michael Schreijäck, Silke Scheurer, Ottmar Frick, Rosina Frick, Lucas Frick, Gabriel Frick, Lydia Fritz, Corinna Fritz, Gebhard Herrmann, Heidi Herrmann, Daniel Herrmann, Steffen Herrmann, Julian Grieble, Lisa Frick, Luca Glückler, Achim Karpf, Petra Ott, Willi Wahl, Marianne Wahl, Eva-Maria Wahl, Ambros Mattes, Christine Mattes, Elena Mattes, Luisa Mattes und Joana Mattes.

Abschließend wurde Jochen Haselmeier, welcher seit 2010 im Elfferrat tätig war und von 2015 bis 2018 das Amt des Zunftmeisters übernahm, mit besonderem Dank und einem Geschenkkorb von Zunftmeister Reizner verabschiedet. Auch den beiden Kassenprüfern Christian Mattes und Martin Korb wurde zum Dank ein Geschenkkorb überreicht.